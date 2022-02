Ministerie weigert informatie veiligheid Schiphol vrij te geven

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weigert, ondanks een rechterlijke uitspraak, documenten over de veiligheid van Schiphol vrij te geven. Dat meldt EenVandaag, dat de rechtszaak vier jaar geleden al begon.

In februari 2018 deed EenVandaag een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het medium vroeg documenten op bij het ministerie van I&W naar aanleiding van een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. In het rapport concludeerde de raad dat Schiphol nog steeds een veilige luchthaven is, maar dat de grenzen van een veilige afhandeling van het vliegverkeer in zicht kwamen. Er zouden maatregelen nodig zijn als Schiphol verder zou willen groeien dan het plafond van 500.000 vliegbewegingen.

EenVandaag vroeg de documenten naar eigen zeggen op om ‘na te gaan hoe het ministerie en de luchtvaartsector omgingen met de ruim twintig aanbevelingen van de OVV’. Uit de Wob volgt dat het ministerie acht weken de tijd had om over het verzoek te beslissen. Het departement deed echter ruim een jaar over de afhandeling, waarna het vervolgens slechts zeven procent van de documenten vrijgaf. Deze documenten waren bovendien gedeeltelijk weggelakt.

“Vanaf het eerste moment werd ons verzoek getraineerd”, zegt Jan Salden, researchredacteur bij EenVandaag. “Tijdens het eerste gesprek dat we hierover op het ministerie voerden merkte je al dat ze er gewoon geen zin in hebben. De directeur Luchtvaart vroeg ons bijvoorbeeld ‘Als ik mijn ambtenaren aan de veiligheid van Schiphol kan laten werken of aan Wob-verzoeken van EenVandaag, wat denk je dan dat ik zal doen?’ Die houding zegt genoeg.”

Om die reden begon het medium een rechtszaak tegen het ministerie, en kreeg daarin in december 2021 gelijk van de rechtbank Midden-Nederland. Het departement heeft hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak, maar in de tussentijd zou het de stukken wel moeten vrijgeven. Het ministerie stelt echter dat de documenten op grond van de Rijkswet OVV, waarin bepaald wordt dat informatie die in het kader van een onderzoek door de raad wordt verzameld niet openbaar is, niet verstrekt hoeven te worden. De rechtbank gaat daar slechts gedeeltelijk in mee. Volgens de nieuwe minister van I&W Mark Harbers is het merendeel van de stukken inmiddels vrijgegeven. “Er zijn een paar stukken over waar het rechterlijk besluit en de wetgeving waar wij ons aan moeten houden tegen elkaar in gaan. Dat willen wij nog eens bij de rechter neer leggen”, laat hij tegenover EenVandaag weten.