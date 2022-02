Vertrouwen: Brussels Airlines zoekt personeel

Na een lange periode van zwaar weer voor luchtvaartmaatschappijen lijkt het vertrouwen herwonnen. De toekomst, ook voor de luchtvaart als banenmarkt, biedt perspectief. Zo zet Brussels Airlines in op groei en werft zij nieuwe collega’s.

Meer personeel voor de toekomst

Na een crisis van bijna twee jaar is de economie opnieuw aan het groeien en ziet Brussels Airlines toenemende cijfers voor de boekingen van deze zomer, wat aantoont dat de vraag naar reizen terugkeert. Opdat ze kunnen voldoen aan deze marktvraag en om hun positie als home carrier van België te versterken, wenst de luchtvaartmaatschappij te groeien in vloot en personeel.

“We zien dat onze boekingscijfers stijgen en dat de bereidheid om deze zomer te reizen enorm groot is. We hebben een extra vliegtuig toegevoegd aan onze intercontinentale vloot en kijken naar extra capaciteit in Europa. Langzaam maar gestaag groeien we uit deze crisis en dit is het juiste moment om voor groei te gaan,” aldus Peter Gerber, de CEO van de maatschappij.