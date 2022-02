Air Canada maakt nogmaals rentree op Schiphol

Air Canada keert terug op Schiphol. Lange tijd was de luchtvaartmaatschappij hier afwezig.

Vanaf woensdag 2 maart hervat Air Canada de vluchten tussen Toronto en Schiphol. Hiervoor wordt een Dreamliner ingezet. Het toestel vertrekt om 20:55 uur lokale tijd vanuit de Canadese stad om na een vlucht van iets meer dan zeven uur de volgende dag om 10:00 uur in Nederland te landen. Voor de terugvlucht stijgt het vliegtuig om 11:55 uur op vanuit Amsterdam waarna het na circa acht uur vliegen weer in Toronto arriveert. Air Canada, dat een van haar vluchten vijf jaar geleden vanaf Schiphol met vijftien uur vertraagd zag worden, vliegt op maandag, donderdag en zaterdag tussen Toronto en Amsterdam.

In december werd de lijndienst eveneens hervat, maar dat was door de opkomst van de omikronvariant slechts van korte duur. Die zorgen lijken nu af te nemen. “Dit is zeer geweldig nieuws voor onze klanten, vooral nu omicron achter de rug is, landen weer opengaan en de grensmaatregelen voor volledig gevaccineerde reizigers overal ter wereld worden versoepeld. Air Canada’s herstel is goed op weg en wint aan kracht. We zijn verheugd ons internationale netwerk uit te breiden over vier continenten om in te spelen op de inhaalvraag”, zegt Mark Galardo, Senior Vice President en Network Planning van Air Canada, in een verklaring.

More exciting news for our customers now that countries are reopening and border measures are being eased around the world: We're expanding our international schedule with 34 routes relaunching to Europe, Asia, Africa and The Middle East.



Details: https://t.co/juG8zvMRXV pic.twitter.com/FWy19y0RV2 — Air Canada (@AirCanada) February 22, 2022

Netwerk Air Canada

Air Canada opent de komende periode nog 33 routes aan de andere kant van de Atlantische en de Stille Oceaan. De maatschappij vliegt vanuit Montreal, Toronto en Vancouver onder meer weer naar Barcelona, Boedapest, Casablanca, Kopenhagen, Madrid, Milaan, Tel Aviv en Venetië. Dit zijn bestemmingen waar de luchtvaartmaatschappij al sinds 2020, het jaar dat het coronavirus uitbrak, niet meer op vliegt.

Samen met joint venture en Star Alliance-partners biedt het bedrijf de vluchten aan. “We kunnen klanten gemakkelijk toegang bieden tot vrijwel elke bestemming in de wereld. Als toonaangevende luchtvaartmaatschappij in Canada zijn we toegewijd aan de wederopbouw van de reis- en toerisme-industrie”, aldus Galardo.