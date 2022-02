Airbus zet A380 in om vijfde motor te testen | Video

In samenwerking met motorbouwer CFM zal Airbus waterstofmotoren testen op de Airbus A380. Airbus hoopt in 2035 haar eerste vliegtuigen met waterstofaandrijving te kunnen certificeren.

De keuze voor een Airbus A380 is niet zo bijzonder als het lijkt. Over het algemeen worden veelal viermotorige vliegtuigen ingezet voor het testen van nieuwe ontwerpen en motoren. Zo gebruiken Rolls-Royce en General Electric de Boeing 747 voor hun tests en gebruikte Airbus de BAe Avro RJ-100.

A380

De A380 biedt ruimte voor de installatie van grote waterstoftanks en kan eenvoudig worden uitgerust met alle nodige testapparatuur. Alhoewel motoren vooral op de grond worden getest is het van belang dat er, voorafgaand aan de certificering, ook voldoende testvluchten mee zijn uitgevoerd. De atmosfeer op grote hoogte en de krachten die bij een vlucht horen zijn amper te recreëren op de grond, wat de testvliegtuigen noodzakelijk maakt.

© Airbus

Positie

De positie van de waterstofmotor, die getest wordt, is opmerkelijk. In plaats van een van de conventionele motoren te vervangen door de waterstofmotor, zoals bij veel tests gebeurt, is ervoor gekozen om de motor bovenaan de romp van de A380 te bevestigen.

Tests

Voordat de motor op de A380 wordt gemonteerd zal CFM eerst alle reguliere grondtests afronden. De motor in kwestie is geen geheel nieuw ontwerp, maar is een aanpassing van de General Electric Passport motor, die onder andere wordt gebruikt op de Bombardier Global 7000 en de Boeing B-52.