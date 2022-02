Fraude met testen op Schiphol blijkt mogelijk nog groter

Vorig jaar november kwam een groot fraudeschandaal aan het licht bij Schiphol. Vermoedelijk is dat nog groter dan aanvankelijk gedacht werd.

Op een GGD-locatie in de aankomsthal van Schiphol zijn destijds tienduizenden QR-codes van de CoronaCheck-app vervalst. Het zou gaan om twee vrouwen en man die ingehuurd waren via een uitzendbureau. Een van de verdachten gaf mogelijk haar wachtwoord af van het systeem dat QR-codes maakte. Vervolgens verhandelden zij ze via groepsapps, zodat mensen toegang konden krijgen tot locaties waar de codes vereist waren. Het ministerie blokkeerde toentertijd 297 gefraudeerde codes.

Financieel slaatje

Maar dit schandaal blijkt volgens officier van justitie mogelijk groter te zijn. Hoe groot het daadwerkelijk is, valt nog niet te zeggen. Het Openbaar Ministerie (OM) doet daar verder onderzoek naar. In ieder geval zijn door het systeem duizenden QR-codes op Schiphol afgegeven. “Maar het is helemaal niet duidelijk hoeveel daarvan zijn vervalst. Alles is op een grote hoop gegooid”, zegt de advocaat van Nadir L., geciteerd door NU.nl. De andere twee verdachten zouden gedeeltelijk bekend hebben. De advocaat van een van hen gaf aan dat deze cliënt ‘zich schaamt en schoon schip wil maken’. De reden daarvan heeft volgens de raadsvrouw te maken ‘met de zorgen die ze heeft over haar eigen veiligheid’.

De raadslieden van de verdachten vroegen hun cliënten vrij te laten uit voorarrest. Dat lijkt in ieder geval niet te gebeuren, omdat de aanklager betoogt dat de kans groot is dat de verdachten opnieuw de fout in gaan. Tevens vindt de rechtbank dat zij op een gemakkelijke manier een ‘financieel slaatje’ sloegen ‘uit de grootste gezondheidscrisis van de afgelopen honderd jaar’.