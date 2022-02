Groningen Eelde Airport doet oproep

Groningen Airport Eelde vraagt in een advertentie aan Mark Harbers, minister Infrastructuur & Waterstaat, om de ‘continuïteit van de luchthaven te waarborgen’.

Eerder werd kritiek geuit op het voortbestaan van de luchthaven. Zo liet Ankie Voerman, Statenlid van Partij van de Dieren, in november vorig jaar weten dat de toekomstplannen van Groningen Airport Eelde bestempeld kunnen worden als een ‘bodemloze put’. Ze uitte vooral kritiek op de duurzame plannen van het vliegveld. Daarnaast wordt er veel geld in de luchthaven gepompt. Voerman vroeg zich af hoever het college daarin wilde gaan.

Groningen Airport Eelde als waterstofluchthaven

Daarentegen denkt directeur Meiltje de Groot dat Groningen Airport Eelde wel degelijk een steentje kan bijdragen aan de verduurzaming van de luchtvaart. Zo zou de luchthaven grootse plannen hebben om in samenwerking met GroenLeven en New Energy Coalition de eerste waterstofluchthaven van Europa te worden. In 2020 opende Cora van Nieuwenhuizen, toentertijd minister van Infrastructuur & Waterstaat, een zonnepark tussen de start-/landingsbaan, platform en taxibaan met een vermogen van 21,9 megawattpiek. Het doel is met de opgewekte zonnestroom via elektrolyse op het vliegveld groene waterstof te produceren. Onder meer de gebouwen moeten hiermee verwarmd worden.

Ook nuttig bij elektrisch vliegen

Naast deze ambitie denkt De Groot dat Groningen Airport Eelde nuttig kan zijn bij de toekomst van elektrisch vliegen. “In 2030 verbinden elektrische 19-zitters (Noord-)Nederland op een stille duurzame en efficiënte manier met andere Europese regio’s en ontlast bovendien de grotere luchthavens”, zo valt te lezen in de advertentie, aldus RTV Noord. Dat elektrisch vliegen de toekomst zou kunnen zijn, blijkt wel uit een vergevorderd stadium van de Eviation’s Alice dat op termijn met twee piloten en negen passagiers de lucht ingaat. “Mogen we op u rekenen zodat de continuïteit van Groningen Airport Eelde structureel een plaats krijgt in de toekomst van de duurzame luchtvaart in Nederland?”, werpt de voortvarende directeur tot slot de vraag op in de advertentie.