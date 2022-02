Corendon bouwt vloot uit

Corendon Airlines voegt negen Boeing 737 MAX’s toe aan haar vloot. De maatschappij kondigde onlangs een leaseovereenkomst aan.

De overeenkomst wordt aangegaan met Air Lease Corporation (ALC), een Amerikaanse vliegtuigleasemaatschappij. Dit bedrijf koopt commerciële vliegtuigen in van Airbus, Boeing, Embraer en ATR waarna zij die verhuurt aan luchtvaartmaatschappijen. In de overeenkomst staat dat Corendon zes 737 MAX 8’s ontvangt en drie MAX 9’s.

Dit voorjaar krijgt de Turks/Nederlandse holding de eerste duurzamere Boeings binnen. Het bedrijf verwacht vijf MAX 8’s te kunnen verwelkomen. De andere toestellen vullen de vloot in het eerste kwartaal van 2023 aan. Dat betekent dat één MAX 8 in het voorjaar van 2023 ontvangen wordt. De zes MAX 8’s worden ingezet bij de Turkse tak van de maatschappij, de resterende drie MAX 9’s bij de Nederlandse tak. “ALC is een belangrijke verhuurder van de Corendon Airlines Group met drie operationele luchtvaartmaatschappijen in Nederland, Malta en Turkije, en we zijn verheugd dat we vandaag deze leaseplaatsingen kunnen aankondigen”, zegt Steven F. Udvar-Házy, Executive Chairman van ALC, tegenover Simple Flying.

737 MAX 8 © Corendon

MAX-vliegtuigen voor Corendon

Hoewel de 737 MAX lange tijd het zorgenkindje van Boeing was, lijkt het nu de goede kant op te gaan voor de Amerikaanse vliegtuigbouwer. Meer maatschappijen schaffen het toestel aan. De MAX is een stuk zuiniger dan zijn voorganger(s). Tevens laat het vliegtuig een lawaaivermindering zien. De maatschappij heeft momenteel 27 Boeing 737-800’s in dienst. Vijftien opereren voor de Turkse tak en twaalf bij de Europese dochtermaatschappijen Corendon Dutch Airlines en Corendon Airlines Europe. Daar voegt het bedrijf nog meer MAX-vliegtuigen aan toe. “Deze negen nieuwe Boeing 737 vliegtuigen bieden de meest moderne, brandstofefficiënte nieuwe technologie die Corendon’s totale vlootoperaties en passagierservaring sterk zal verbeteren”, aldus Udvar-Házy.