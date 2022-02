Luchtruim Oekraïne gesloten, oorlog begonnen

Rusland is vanochtend (donderdagochtend, red.) Oekraïne binnengevallen. Het luchtruim van het getroffen land is daardoor gesloten.

Er zouden meerdere explosies en beschietingen plaats hebben gevonden in verschillende Oekraïense steden. Het zou gaan om Charkov, Kiev, Kramatorsk en Odessa. In die eerste twee werden volgens het Oekraïense Pravda militaire doelen aangevallen. Op beelden is te zien dat tanks vanuit Wit-Rusland Oekraïne binnenrijden. Dat geldt eveneens voor een militaire colonne die vanuit schiereiland De Krim naar het Oekraïense vasteland rijden. Door de Russische aanval zijn tot nu toe naar verluidt zeven mensen om het leven gekomen en negen raakten gewond, maar verwacht wordt dat het er meer zijn.

Deze beelden zouden afkomstig zijn uit Kalynivka, Vinnytsia. Een wapendepot zou geraakt zijn: #Ukraine pic.twitter.com/3h2Ptb7tJG — Majd Khalifeh (@Majd_Khalifeh) February 24, 2022

De Russische president Poetin gaf in een onverwachte toespraak op de staatstelevisie aan dat hij de ‘bedreigingen vanuit Oekraïne’ niet langer kon tolereren. Om het land te ‘demilitariseren’ besloot hij het land binnen te vallen. Speculaties deden de ronde dat de toespraak maandag al opgenomen was. Toevallig kwam de video van Poetin online tijdens een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad.

Oekraïne sluit luchtruim

Daarnaast heet Oekraïne het volledige luchtruim gesloten voor burgervluchten. Tevens besloot de regering luchthavens in het oosten van het land te sluiten. Luchtvaartautoriteiten noemen het luchtruim momenteel ‘gevaarlijk gebied’. KLM gaf eerder al aan niet meer naar Kiev te vliegen. Dat volgde na een oproep van Wopke Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken, die Nederlanders aanraadde Oekraïne te verlaten. Het reisadvies van het land werd eveneens aangepast naar code rood. KLM liet weten uit voorzorg niet door het luchtruim van Oekraïne te vliegen. Er is nog niet duidelijk of er voorbereidingen getroffen zijn voor eventuele evacuatievluchten.