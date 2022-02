Vakbonden KLM komen met waarschuwing

Al lange tijd wordt in Europa gesproken over een uitbreiding van het aantal Europese slots van Qatar Airways. Geen goed idee in de ogen van KLM-vakbonden.

Oktober vorig jaar tekende Qatar Airways een luchtvervoersovereenkomst. Daarin stond onder meer dat de maatschappij in Nederland zeven keer per week extra op Schiphol mag vliegen. Tevens krijgt zij de mogelijkheid veertien keer op andere luchthavens te vliegen. Welke luchthavens dat zijn, was nog niet bekend. Voorbeelden zijn Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport. Op die laatste voert de maatschappij al vrachtvluchten uit. Wel geldt de voorwaarde dat gekeken moet worden naar de grootte van het vliegtuig. Vanuit daar kan gekeken worden op welk vliegveld Qatar Airways haar vluchten kan uitvoeren.

Vakbond KLM vreest voor verdrag

De Europese Commissie besliste daarnaast dat de maatschappij uit het Midden-Oosten zich niet aan de milieueisen hoeft te houden die wel gelden voor Europese luchtvaartmaatschappijen. Dat staat haaks op de ‘Green Deal’. Tevens krijgt KLM het hierdoor nog zwaarder. De kosten kunnen in 2030, wanneer de CO2-uitstoot gehalveerd moet zijn, oplopen tot 1 miljard euro per jaar. Deze kosten gaan onder meer naar kerosinebelasting en duurdere uitstootrechten. Ook kan de werkgelegenheid door de uitbreiding van Qatar Airways afnemen. KLM-vakbonden vrezen hiervoor wanneer de overeenkomst zonder aanpassingen wordt goedgekeurd. Vandaag (donderdag, red.) wordt erover gediscussieerd in de Tweede Kamer.

Rob Swankhuizen van de Nederlandse Vereniging van Luchtvaarttechnici betoogt dat dit niet door de beugel kan. “Er moeten extra afspraken worden gemaakt, zodat Qatar Airways aan dezelfde klimaateisen voldoet als de Europese luchtvaartmaatschappijen, en zich bovendien committeert aan het sociale manifest. Bovendien zal dit geëvalueerd moeten worden. Het is te gek voor woorden dat de Nederlandse vakbonden het gevaar beter kunnen inschatten dan de regering”, licht hij toe bij de Telegraaf.

Financiële gevolgen

Naast de (financiële) gevolgen voor KLM krijgen andere Europese maatschappijen het eveneens zwaar te verduren. “Dit verdrag importeert oneerlijke concurrentie en slechte arbeidsomstandigheden. De sociale en milieueisen zijn boterzacht. Wij hebben de politiek gevraagd om financiële transparantie van Qatar Airways te eisen en sociale afspraken te handhaven. Wat ons betreft zou dit verdrag er op deze wijze helemaal niet gekomen zijn”, aldus VNV-voorzitter Willem Schmid die wil dat de EU over een jaar kijkt hoe het met de concurrentiepositie van de Europese luchtvaart gesteld is.