GroenLinks doet voorstel: “Juridisch vastleggen”

Moet Schiphol groeien of krimpen? Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks weet het antwoord daar al wel op.

Zij pleit voor een krimp van Schiphol. Evenals GroenLinks Rotterdam ziet zij ook hier de bouw van extra woningen als een optie. De fractie uit Zuid-Holland betoogt echter dat dat ten koste moet gaan van het vliegveld. Momenteel zorgt het aantal vluchten op Schiphol, dat op maximaal 500.000 per jaar staat, volgens Kröger voor een hoop stikstofuitstoot. Indien het aantal reduceert, wordt de omgeving van de luchthaven leefbaarder. “Een kleiner Schiphol is beter voor de gezondheid van omwonenden, het klimaat, de natuur en helpt de wooncrisis oplossen”, zegt Kröger tegen NH Nieuws.

Met een nieuw kabinet is het de vraag wat er gaat gebeuren met Schiphol. De luchthaven ligt onder vuur, omdat het vliegveld niet zou voldoen aan de regels op het gebied van stikstof en overlast. Een mogelijke consequentie is dat het aantal vluchten op Schiphol met 80.000 afneemt tot 420.000 per jaar. GroenLinks wil echter nog een stapje verder en hoopt dat het aantal met nog eens 20.000 reduceert. “Wat GroenLinks betreft legt het kabinet snel de noodzakelijke krimp juridisch vast”, vervolgt het Kamerlid.

Daarnaast blijken de concentraties ultrafijnstof vele malen hoger dan elders in Nederland. Verder kwam staatsagent Jeroen Kremers onlangs met een rapport over Schiphol en KLM waarin hij stelde dat de maatschappij nog eens 400 miljoen euro moet gaan bezuinigen. Dat leidde echter tot forse kritiek. Tot slot moet het kabinet beslissen wat er gaat gebeuren met Lelystad Airport.

Gevolgen van krimp

Mocht Schiphol moeten krimpen, én de woningen daadwerkelijk gerealiseerd worden, dan vrezen experts dat dit een negatieve invloed kan uitoefenen op de Nederlandse economie. Enkele bedrijven lieten nu al weten een vertrek op de agenda te hebben staan. Dat betekent dat de werkgelegenheid in Nederland afneemt. En dat, terwijl het percentage werklozen op dit moment volgens het CBS slechts 3,6 procent van de beroepsbevolking bedraagt. Tevens is gebleken dat Schiphol een belangrijke motor voor de gemeente Haarlemmermeer is: toen midden in de coronacrisis het aantal vluchten een dieptepunt kende, stonden de hotels in de omgeving Schiphol op omvallen.