Zelf liever de regie over Lelystad Airport

Het nieuwe kabinet maakte in het regeerakkoord onlangs bekend dat er in 2022 mogelijk een beslissing genomen wordt over de opening van Lelystad Airport. Er moet nog veel besproken worden.

Eerder vroegen experts zich onder andere af wat de impact van de opening op de werkgelegenheid zal zijn. Omdat er op Lelystad Airport vooral vakantievluchten plaatsvinden, verwachten zij dat het aantal nieuwe banen ‘verwaarloosbaar’ is. Tevens willen het CDA en D66 dat de laagvliegroute boven Overijssel wordt opgelost. Daarentegen onderging de luchthaven een renovatie. De landingsbaan werd verlengd, de verkeerstoren verhoogd en er kwam een nieuwe terminal aan de noordkant van het vliegveld. Samen kostte dit circa 33 miljoen euro.

Derk Jan Eppink van JA21 pleit dan ook voor een opening. “Het is een prachtige airport, het waait er hard, maar er gebeurt niets. Er is al 214 miljoen geïnvesteerd, de nieuwe terminal wacht op passagiers maar die komen niet. Lelystad is een impuls voor de regio en ontlast Schiphol op het gebied van vakantievluchten. We kunnen die investering van 214 miljoen toch niet laten verdampen?”, zei hij in het Tweede Kamerdebat van donderdag, geciteerd door Omroep Flevoland.

Lelystad Airport kreeg onder meer een terminal aan de noordkant ©Lelystad Airport

Kabinet besluit over Lelystad Airport

Met het nieuwe kabinet blijft het vooralsnog onbekend hoe de Nederlandse luchtvaartsector zich gaat ontwikkelen. Staatsagent Jeroen Kremers kwam onlangs met een rapport waarin staat KLM nog verder zou moeten bezuinigen. Daarnaast maken de rapporten omtrent de stikstofuitstoot het er niet makkelijker op. Ondanks dat vindt Daniel Koershuis van de VVD dat er niet te veel afgeweken kan worden van een opening van Lelystad Airport, die al meerdere keren werd uitgesteld. “We houden de minister aan de afspraak dat Lelystad open moet. Mensen moeten de kans hebben om er op vakantie te kunnen gaan”, zegt hij.

De VVD liet weten een groei van Schiphol tot 560.000 te willen realiseren. Echter, door de stikstofproblematiek kan het balletje eveneens een andere kant op rollen. Het aantal vluchten kan van de maximaal 500.000 per jaar afnemen tot 420.000. GroenLinks pleitte zelfs voor 400.000. “Krimp is inmiddels een breed gedragen scenario in de samenleving. We kunnen wachten totdat de rechter een uitspraak doet over de situatie rond Schiphol. Ik hou liever zelf de regie”, aldus Suzanne Kröger.