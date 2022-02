Piloot ongedeerd na ongeluk Rotterdam The Hague Airport

Een sportvliegtuig kwam afgelopen woensdagmiddag langs de baan terecht op Rotterdam The Hague Airport.

Het incident deed zich voor rond de klok van 13:45 uur. De piloot was van plan te landen op de Zuid-Hollandse luchthaven toen het misging. Het toestel, een Robin DR400, belandde naast de baan en was vervolgens niet meer in staat uit het gras weg te rijden. Aan boord zat één piloot, die ongedeerd bleef. Hij was de enige inzittende. Op foto’s is de te zien dat het incident uiterst serieus genomen werd. Onder meer de (luchthaven)brandweer kwam ter plaatse. Uiteindelijk is het sportvliegtuig weggesleept. Hoe het ongeluk zich heeft kunnen voordoen, is nog niet bekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet er onderzoek naar.

Korte sluiting Rotterdam The Hague Airport

Na het incident was de baan een uur dicht. De luchthaven laat weten dat de hinder minimaal was. “Sommige vluchten zijn met 30 tot 40 minuten vertraagd, maar inmiddels loopt alles weer volgens schema”, zegt een woordvoerder van het Rotterdamse vliegveld tegen Algemeen Dagblad.

Tweede keer

Het is de tweede keer dat Rotterdam The Hague Airport tijdelijk sloot. Vorige week vrijdag ging de luchthaven tijdelijk dicht door storm Eunice. Om 16:00 uur kon er niet meer geland worden. Dit duurde tenminste tot 18:00 uur. Voor die dag stonden vijf vluchten gepland die er zouden aankomen. Het ging onder meer Transavia-vluchten uit Barcelona, Bergerac en Innsbruck die er uiteindelijk na 21:00 uur arriveerden. Tegen die tijd had de storm haar hoogtepunt bereikt. Ook Schiphol ondervond hinder.