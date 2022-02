Waarschuwing voor maatschappijen met 737’s

De uitrol van 5G in de Verenigde Staten riep al snel gemengde reacties op. De Federal Aviation Administration (FAA) denkt dat het netwerk in problemen voor Boeing 737’s kan resulteren.

De moeilijkheid van de introductie van 5G zit hem voornamelijk in de impact op de radiohoogtemeters. Een veilige werking hiervan kan door de telecommunicatietorens in de buurt van luchthavens de veiligheid in gevaar brengen. De radiohoogtemeter bepaalt accuraat de hoogte van het toestel wanneer het dicht bij de grond komt. Het instrument stuurt een radiosignaal naar de grond en wacht totdat er een reactie komt. Uiteindelijk wordt de hoogte bepaald door de fase van de reactie te vergelijken met de fase van het oorspronkelijk uitgezonden signaal.

Veiligheid garanderen

Aanvankelijk was de bedoeling dat halverwege januari de VS het 5G-netwerk zou introduceren. Veel maatschappijen, waaronder KLM, besloten daarop maatregelen te nemen en stuurden andere type toestellen naar het land. Sommige gingen nog een stapje verder en annuleerden vluchten. Daarnaast gaf de FAA aan extra onderzoek naar de uitrol te willen doen. Deze week kwam het agentschap met een aantal NOTAM’s.

In een Airworthiness Directives (AD) staat dat alle type Boeings 737 gewaarschuwd worden voor de invloed van het 5G-netwerk op de radiohoogtemeter. Een AD zijn richtlijnen voor de luchtvaart. De FAA vaardigt deze wettelijk afdwingbare regels uit om een veiligheid (van een onderdeel/product) te garanderen. Het gaat om de 737-100, -200, -200C, -300, -400, -500, -600, -700, -700C, -800, -900, en -900ER. Deze machines beschikken over een bepaald vluchtcontrolesysteem. Alleen enkele vliegtuigen van het type 737-200 en -200C ontspringen de dans. Reden daarvoor is dat deze toestellen uitgerust zijn met een SP-77-besturingssysteem.

Een 737-200 van TAM Bolivia © Mateo33

Specifieke operationele procedures

De AD vervolgt dat er actie ondernomen moet worden. “Deze AD vereist een herziening van de beperkingen en operationele procedures van het bestaande vlieghandboek (AFM) om specifieke operationele procedures op te nemen voor ILS-naderingen (Instrument Landing System), speed brake deployment, doorstarts en gemiste naderingen, wanneer in de aanwezigheid van 5G C-Band-interferentie, zoals geïdentificeerd in Notices to Air Missions (NOTAM’s). De FAA vaardigt deze AD uit om de onveilige toestand op deze systemen te adresseren”, aldus de AD, geciteerd door Simple Flying.