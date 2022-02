Maatschappijen verbannen uit Russisch luchtruim, wat zijn de gevolgen?

Britse maatschappijen mogen niet langer naar of over Rusland vliegen, zo heeft de Russische luchtvaartautoriteit, Rosaviatsia, vrijdag bekendgemaakt. Het is aannemelijk dat ook andere Europese luchtvaartmaatschappijen, waaronder LOT, binnenkort verbannen zullen worden.

De beslissing is een reactie op het Britse besluit om Russische vliegtuigen en maatschappijen te weren, een onderdeel van de sancties die het Verenigd Koninkrijk Rusland oplegt.

Routes over Rusland

Nu Engelse maatschappijen niet meer over Rusland mogen vliegen, zal de vliegtijd naar veel Aziatische bestemmingen toenemen. Virgin Atlantic heeft laten weten dat hun vluchten naar India en Pakistan voortaan tot een uur langer zullen duren. Voor bestemmingen in Oost-Azië, zoals Seoul, Osaka en Tokio, zal de vluchtduur nog verder toenemen.

Luchtruim

Voorlopig is het Russische luchtruim nog open voor niet-Britse maatschappijen. Vrijdag stelden Polen en Tsjechië een vliegverbod in voor Russische vliegtuigen en maatschappijen, zaterdag volgde Bulgarije. Het is nog niet duidelijk of Rusland ook voor die landen een vliegverbod zal instellen. Delta Air Lines heeft ondertussen haar codeshare overeenkomst met Aeroflot opgeschort.

BA142, VS303, & VS379 taking a southern route to avoid Russian airspace today. Each flight normally transits Russia en route to London. https://t.co/XdpNzu0PwV pic.twitter.com/lpAmefGSUq — Flightradar24 (@flightradar24) February 25, 2022

Koude Oorlog

Gedurende de Koude Oorlog was het voor westerse maatschappijen ook niet toegestaan om over de toenmalige Sovjet-Unie heen te vliegen. Veel Europese maatschappijen kozen ervoor om vanuit Europa, met een tussenlanding in Anchorage, naar Oost-Azië te vliegen. Tegenwoordig hebben veel vliegtuigen een voldoende groot vliegbereik om zonder tussenlanding de zuidelijke omweg te vliegen.

Een BOAC-vlucht van van Londen naar Osaka, via Anchorage

Rusland

Niet alle luchtvaartmaatschappijen zijn welkom in Rusland. Vanuit veel landen krijgt slechts één maatschappij toestemming om naar of over het land te vliegen. Voor sommige landen wordt een uitzondering gemaakt en mogen meerdere bedrijven gebruik maken van het Russische luchtruim. Wanneer een maatschappij toestemming krijgt om over Rusland heen te vliegen betekent dat niet meteen een kostenbesparing, een gemiddelde vlucht van Europa naar Oost-Azië levert Rusland duizenden euro’s op, aangezien het uitzonderlijk duur is om gebruik te maken van Russisch luchtruim.