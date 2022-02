KLM vermijdt Russisch luchtruim en annuleert vluchten

Zaterdagmiddag riep KLM twee vluchten terug die onderweg waren naar Moskou en Sint Petersburg. Niet veel later annuleerde de maatschappij de geplande vluchten naar Osaka en Tokyo. Inmiddels heeft KLM aangekondigd in het geheel niet meer naar en over Rusland te vliegen.

KLM heeft aangekondigd komende zeven dagen geen vluchten meer naar bestemmingen in Rusland uit te voeren. Ook zal de maatschappij niet meer door het Russische luchtruim vliegen. De maatregel zal ingrijpende gevolgen hebben voor een aantal routes van en naar Azië. Het is nog onzeker of en hoe deze vluchten voorlopig uitgevoerd zullen worden.

“KLM heeft besloten alle vluchten naar Rusland die de komende 7 dagen gepland stonden te annuleren. Ook zal KLM in die periode niet meer over Rusland naar andere bestemmingen vliegen. Directe aanleiding hiervoor is het feit dat er door het sanctiepakket dat in Europees verband is afgesproken geen reserve vliegtuigonderdelen meer naar Rusland mogen worden gestuurd, ook niet voor eigen gebruik. Dat betekent dat wij niet meer kunnen garanderen dat vluchten naar en over Rusland veilig terug kunnen keren. Voor de vluchten die gepland stonden om over Rusland naar een andere bestemming te vliegen worden alternatieven gezocht.” Statement KLM

Sancties

De twee vluchten die zaterdag onderweg waren naar Moskou en Sint Petersburg werden teruggeroepen vanwege het meest recente Europese sanctiepakket. Daarin is de verkoop en export van onder meer vliegtuigonderdelen naar Rusland verboden. Omdat dit gevolgen heeft voor de veiligheid besloot KLM de vliegtuigen niet te laten landen en de terugvluchten te annuleren:

“KLM heeft besloten de vluchten die vandaag gepland stonden naar Sint-Petersburg en Moskou te laten omkeren. Directe aanleiding hiervoor is het feit dat er door het sanctiepakket dat in Europees verband is afgesproken geen reserve-vliegtuigonderdelen meer naar Rusland mogen worden gestuurd, ook niet voor eigen gebruik. Dat betekent dat wij niet meer kunnen garanderen dat vluchten naar Rusland veilig terug kunnen keren. Wat dit betekent voor vluchten na vandaag en vluchten die gepland stonden over Rusland te gaan vliegen wordt op dit moment onderzocht.” Statement KLM

Meer vluchten geannuleerd

Inmiddels heeft KLM ook de vluchten naar het Japanse Osaka en Tokyo geannuleerd. Ook de vlucht naar het Zuid-Koreaanse Seoul gaat niet door. Hetzelfde geldt zodoende voor de terugvluchten naar Amsterdam vanuit die bestemmingen. Mogelijk is de beslissing genomen vanuit dezelfde gedachte; het kan immers dat een vliegtuig met een technisch mankement naar een Russische luchthaven moet uitwijken. Naar verwachting zal KLM in dat geval de komende dagen vluchten omleiden en het Russische luchtruim geheel vermijden. Hierdoor zullen de vluchten aanzienlijk langer en duurder worden.

Europees vliegverbod

Het is daarnaast een reële mogelijkheid dat er een algeheel Europees vliegverbod wordt opgelegd aan Russische maatschappijen. Enkele Europese landen hebben hun eigen luchtruim al gesloten voor Russische vliegtuigen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Polen. In reactie op een Europees vliegverbod zal Rusland hoogstwaarschijnlijk een soortgelijk verbod instellen. In dat geval zal KLM überhaupt geen vluchten meer in het Russische luchtruim kunnen uitvoeren.

Kamerleden Ruben Brekelmans (VVD) en Raoul Boucke (D66) pleiten al voor een dergelijk Europees verbod, zo meldt het ANP. “Het liefst doen we dat nu zo snel mogelijk in Europees verband. Maar je hebt soms ook landen nodig die leiden. Nederland zou op dit vlak het voortouw moeten nemen. We moeten alles doen om de Russische agressor af te schrikken”, aldus Boucke. Brekelmans hoopt dat andere landen zullen volgen: “Als je ook overstapluchthavens, zoals Istanbul, mee kunt krijgen heeft dat een nog grotere invloed.”

Als het aan ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder ligt komen er nog strengere maatregelen. “Je moet Rusland zoveel mogelijk isoleren, dus ook qua mobiliteit en niet alleen financieel. Een Europees vlieg- en landingsverbod hoort daar zeer zeker bij. Wij zitten op de lijn dat -nu Rusland heeft besloten zich te onttrekken van de internationale rechtsorde- alleen maximale isolatie het juiste antwoord is. De Nederlandse ambassadeur terugbrengen zou wat ons betreft ook op tafel moeten liggen.”