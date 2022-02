KLM-vluchten naar Rusland keren om wegens sancties

Twee KLM-vluchten die onderweg waren naar Moskou en Sint Petersburg zijn zaterdagmiddag omgekeerd. Omdat er geen reserve-onderdelen meer naar Rusland mogen worden geëxporteerd kan de veiligheid niet gegarandeerd worden, aldus KLM.

“KLM heeft besloten de vluchten die vandaag gepland stonden naar Sint-Petersburg en Moskou te laten omkeren”, meldt een woordvoerder van de maatschappij aan Up in the Sky. “Directe aanleiding hiervoor is het feit dat er door het sanctiepakket dat in Europees verband is afgesproken geen reserve-vliegtuigonderdelen meer naar Rusland mogen worden gestuurd, ook niet voor eigen gebruik. Dat betekent dat wij niet meer kunnen garanderen dat vluchten naar Rusland veilig terug kunnen keren. Wat dit betekent voor vluchten na vandaag en vluchten die gepland stonden over Rusland te gaan vliegen wordt op dit moment onderzocht.”

De volgende vluchten naar Rusland zijn vandaag omgekeerd of geannuleerd:

KL 903 Amsterdam – Moskou (retour KL904 geannuleerd)

KL1395 Amsterdam – Sint-Petersburg (retour KL1396 geannuleerd)