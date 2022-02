Ook Nederland gaat luchtruim sluiten voor Russische vliegtuigen

Nederland sluit vanavond het luchtruim voor Russische vliegtuigen. Dat maakte minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers zondagmiddag bekend.

In het Nederlandse luchtruim is geen ruimte voor een regime wat onnodig en bruut geweld toepast. Nederland bereidt zich daarom voor vanavond het luchtruim te sluiten voor Russische vliegtuigen. — Mark Harbers (@markharbers) February 27, 2022

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken overlegt vandaag met zijn Europese collega’s over de vraag of het luchtruim gesloten wordt voor Russische vliegtuigen. Andere Europese landen hebben het besluit in de loop van de afgelopen dagen zelf al genomen. “We zitten als Nederland steeds in de voorhoede van laten we meer doen,” zei Hoekstra in tv-programma WNL op Zondag.

“Dat gaat natuurlijk steeds over extra stappen.” Hoekstra overlegt vanavond om 18.00 uur opnieuw een met de andere Europese ministers van Buitenlandse Zaken. “Daarin zullen we het hebben over het verder uitsluiten van de Russen in het betalingsverkeer Swift, maar ook zal het bijvoorbeeld gaan over het sluiten van het luchtruim. Want Poetin is de architect van dit bloedvergieten. Met zo streng mogelijke sancties moeten we hem isoleren en daarna strafrechtelijk proberen aan te pakken”, aldus Hoekstra.

In de loop van de afgelopen dagen hebben steeds meer Europese landen zelf al het luchtruim gesloten voor Russische vliegtuigen. Het Verenigd Koninkrijk was de eerste, Polen, Tsjechië en Bulgarije volgden al snel. Inmiddels hebben alle buurlanden van Nederland, waaronder België en Duitsland, hetzelfde besluit genomen.

Austria, Belgium, Denmark, Sweden, and Iceland join growing list of countries to ban Russian planes from their airspace pic.twitter.com/Vxd9tO9dyZ — BNO News (@BNONews) February 27, 2022