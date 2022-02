Duitsland: 100 miljard voor defensie, kiest mogelijk voor F-35

Olaf Scholz, bondskanselier van Duitsland, heeft zondag aangekondigd eenmalig 100 miljard euro extra te willen investeren in de Duitse defensie. Ook wil hij vanaf dit jaar minimaal twee procent van het bruto nationaal inkomen te willen besteden aan de landsverdediging.

In een toespraak voor de Bondsdag, het Duitse parlement, noemde hij 24 februari een keerpunt in de geschiedenis. “Poetin wil een nieuw Russisch imperium oprichten en schrikt daarbij niet terug om militair geweld te gebruiken.” De oorlog mag volgens Scholz niet overslaan op andere landen. “Onvoorwaardelijk zullen we onze NAVO-partners steunen.”

Volgens Scholz is het nodig dat Duitsland samen met Frankrijk en andere Europese landen nieuwe gevechtsvliegtuigen gaat produceren. Totdat een volgende generatie gevechtstoestellen gereed is, zal de Eurofighter worden doorontwikkeld. “De verouderde Tornado-gevechtsvliegtuigen moeten een moderne vervanger krijgen. De Eurofighter zal worden uitgerust voor elektronische oorlogsvoering. De F-35 komt als draagvliegtuig in aanmerking.”

Lockheed Martin F-35A en Eurofighter Typhoon © Leonard van den Broek

Het is opvallend dat Scholz enerzijds verwijst naar een volgende generatie gevechtsvliegtuig, dat samen met Frankrijk ontwikkeld wordt. Hij doelt hiermee op de FCAS (Future Combat Air System), de ‘Euro-JSF’ die de Typhoon zal moeten opvolgen. Anderzijds hint Scholz ook op aankoop van de F-35 als vervanger van de Tornado. Frankrijk ziet Duitse F-35’s als verraad aan de FCAS. Immers, als Duitsland de F-35 koopt, heeft het niet over twintig jaar al een nieuw vliegtuig nodig.

De vervanging van de Tornado is al langer een heet hangijzer in Duitsland. Twee jaar geleden verschenen berichten in de Duitse media dat Duitsland de F/A-18E Super Hornet en EF-18G Growler wilde kopen als vervanging voor de Tornado. De Tornado is nu onder meer verantwoordelijk voor de NAVO-taak van nucleaire bommenwerper. De F-35 is één van de weinige moderne vliegtuigtypen die hiervoor is gecertificeerd. Scholz verwijst waarschijnlijk hiernaar met zijn opmerking over ‘draagvliegtuig’. Ook zijn een aantal Tornado’s uitgerust voor elektronische oorlogsvoering, zoals het storen van vijandelijke radar. Deze taak zou de Eurofighter moeten overnemen, zo zei Scholz.