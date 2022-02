Minister houdt rekening met krimp Schiphol

Het komende jaar zal uitwijzen of Schiphol kan groeien of moet krimpen. Partij van de Dieren (PvdD) denkt dat een krimp binnen het kabinet besproken wordt.

Momenteel vinden er, de coronacrisis buiten beschouwing gelaten, maximaal 500.000 vluchten per jaar plaats op Schiphol. In de luchtvaartnota tot 2050 staat dat dit aantal vluchten daar bovenuit kan stijgen. Sterker nog, het Planbureau voor de Leefomgeving voorspelt dat de steeds schoner en stiller wordende vliegtuigen ervoor kunnen zorgen dat het aantal in 2030 zelfs toeneemt tot 620.000.

Toch is de kans aanwezig dat het aantal vluchten per jaar afneemt. Het uitblijven van vergunningen kan ertoe leiden dat het aantal vluchten op Schiphol reduceert tot 420.000-450.000 per jaar. Sinds 2015 geldt dat het maximaal aantal vluchten per jaar 500.000 is, én dat vooral de startbanen ingezet worden die voor de minste geluidsoverlast voor omwonenden zorgen. Echter, doordat deze afspraken zes jaar later nog steeds niet wettelijk vastgelegd zijn, loopt de luchthaven het risico op een forse krimp. Iets waar experts van denken dat het tot negatieve gevolgen voor de Nederlandse economie kan leiden. Tevens verwachten Schiphol en KLM dat hun concurrentiepositie in het geding komt.

Schiphol breidde met de A-pier al verder uit ©Schiphol / cepezed

Luchtvaartdebat Schiphol

Vorige week donderdag stond het luchtvaartdebat met Mark Harbers, de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, op het programma. Daarin werd onder meer een eventuele verdere groei van Schiphol besproken. De PvdD sloot zich aan bij wat GroenLinks hier al eerder over stelde. Betoogd werd dat een groei tot een onleefbare situatie voor omwonenden en ‘onherstelbare aanslag op het milieu’ leidt.

PvdD-kamerlid Lammert van Raan geeft bij NH Nieuws aan dat er met minister Harbers wel over een krimp te praten valt. Van Raan vervolgt dat Harbers rekening houdt met een krimp van de grootste luchthaven Nederland. Met voormalig minister Cora van Nieuwenhuizen was daar kennelijk geen sprake van. Tevens kwam een eventuele Tweede Kaagbaan tijdens het debat aan de orde. Harbers zegt ‘goed te hebben geluisterd’ naar de bewoners van Rijsenhout die eerder lieten weten te vrezen voor een ‘spookstad’ als die baan daadwerkelijk gerealiseerd wordt. “Ik was eigenlijk ook wel verrast door het feit dat er vlakbij Schiphol een dorp is waarvan de mensen zeggen dat er best nog gebouwd kan worden, terwijl er ook genoeg plaatsen zijn waarover de bewoners zeggen: hier hebben we al zoveel overlast van de vliegtuigen”, aldus de minister bij NH Nieuws.