Vloot Russische maatschappijen krimpt massaal in

Als gevolg van de sancties van de Europese Unie en andere landen moeten Russische maatschappijen mogelijk een groot aantal leasevliegtuigen inleveren.

In totaal hebben Russische maatschappijen 980 passagiersvliegtuigen in dienst, waarvan er maar liefst 777 zijn geleaset. Het gaat om toestellen van Aeroflot, S7 Airlines, Rossiya, Azur Air en Ural Airlines. 515 van deze toestellen hebben een geschatte marktwaarde van circa tien miljard euro. Grotendeels worden deze gehuurd van een Iers leasebedrijf. Op basis van de EU-sancties moeten de leasemaatschappijen de contracten de komende dertig dagen opzeggen. Co-Chief Executive van Novus Aviation Capital Mounir Kuzbari verwacht dat de opzegging van de leasecontracten ervoor kan zorgen dat de tarieven en de waarde van deze toestellen daardoor aangetast kunnen worden. Het bedrijf verhuurt zelf echter geen vliegtuigen aan Russische maatschappijen.

Maatschappijen leveren vliegtuigen in

AerCap Holdings is een van de leveranciers van leasevliegtuigen aan Rusland. In totaal verhuren zij 152 toestellen aan Rusland en Oekraïne. Het bedrijf laat aan Reuters weten de leaseactiviteiten door de opgelegde sancties te willen stilleggen. AerCap vervolgt dat op 31 december vijf procent van haar vloot in dienst was bij Russische maatschappijen. In totaal heeft de onderneming 2.000 vliegtuigen in haar portefeuille.

15 februari 2021 verhuurde leasemaatschappij Aurum Leasing Limited (Verenigde Arabische Emiraten) een Boeing 777-300 aan Aeroflot.

Avolon, een andere leasemaatschappij, is iets sceptischer over het beëindigen van de leaseovereenkomsten. De Europese Unie, Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada besloten een aantal Russische banken te weren van het internationale betaalsysteem SWIFT. Dat is een systeem dat internationale betalingen tussen banken in verschillende landen regelt. Avolon zegt dat het daardoor lastiger voor maatschappijen wordt om de rekeningen te betalen.

De Aziatische verhuurder BOC Aviation heeft eveneens een aantal vliegtuigen uitgeleend aan luchtvaartmaatschappijen in Rusland. “Ons beleid is erop gericht volledig te voldoen aan alle wetten die op onze activiteiten van toepassing zijn. Praktische gevolgen van de nieuwe EU-sancties zijn complex en op dit moment kunnen we geen verdere informatie verstrekken”, aldus het bedrijf in een verklaring die in handen is van Reuters.