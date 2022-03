Drie keer zoveel vluchten over Kazachstan

Vanwege de sancties ten aanzien van het Russische luchtruim is het aantal vluchten boven Kazachstan fors gestegen.

Nu veel luchtvaartmaatschappijen vanwege internationale sancties het Russische luchtruim moeten vermijden, wordt hard gezocht naar rendabele alternatieve routes om vanuit Europa Azië te bereiken. Ook vluchten vanuit Rusland, die vanwege de sancties niet meer via Europa mogen verlopen, moeten via een omweg worden uitgevoerd. Het luchtruim van Kazachstan is daarbij plotseling veel drukker geworden. Waar normaal gesproken 150 vluchten het luchtruim doorkruisen, is dat aantal de afgelopen dagen fors toegenomen, zo meldt verkeersleider Kazaeronavigatsiya. Op maandag 28 februari passeerden al 450 vluchten het land.

De capaciteit van de luchtverkeersleiding is intussen opgeschaald. Het bedrijf geeft aan dat het de extra werkdruk aankan en dat alle vluchten afgehandeld kunnen worden. De toename van het aantal vluchten is mogelijk nog maar het topje van de ijsberg. Een aantal grote Europese maatschappijen, waaronder KLM en Finnair, heeft namelijk aangekondigd de vluchten naar Azië voorlopig op te schorten. Mochten deze maatschappijen besluiten via een omweg de vluchtoperaties weer op te starten, dan is de kans groot dat het luchtruim boven Kazachstan nog drukker wordt. Hetzelfde geldt voor landen als Turkije en Mongolië.

De drukte in het luchtruim betekent voor Kazachstan overigens een onverwachte wending. Nog geen twee maanden geleden namen demonstranten Almaty Airport in, de drukste luchthaven van het land. Het vliegveld werd daarop ongeveer twee weken gesloten voor commerciële vluchten.