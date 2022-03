KLM en Transavia mogelijk tik op de vingers

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers mag na het aantreden als nieuwe bewindsman gelijk aan de bak. Naast de debatten over Schiphol wordt hem nu gevraagd te kijken naar de wettelijke regels omtrent geannuleerde vluchten van KLM en Transavia.

De twee maatschappijen zouden reizigers die tussen 2019 en 2021 via D-Reizen reizen boekten gemiddeld 800 euro per passagier rechtstreeks terug moeten betalen. Soms lopen de bedragen zelfs hoger op tot in de duizend euro. In die twee jaar ging de reisorganisatie failliet. D-Reizen legde in april 2021 het lootje als gevolg van de coronacrisis. Doordat wereldwijd het aantal vluchten een dieptepunt kende, kreeg het bedrijf het financieel zwaar te verduren. D-Reizen kwam de verliezen niet meer te boven.

Staatssteun KLM

Omdat KLM in 2020 staatssteun ontving, vindt de Consumentenbond dat het bedrijf zich moet houden aan de Europese richtlijnen omtrent terugbetalingen. Sterker nog, de bond pleit ervoor dat er bij volgende financiële steun afspraken gemaakt worden met betrekking tot terugbetalingen. “Het kan niet zo zijn dat luchtvaartmaatschappijen die overeind worden gehouden met miljarden aan staatssteun, een loopje nemen met de passagiersrechten”, zegt directeur van de Consumentenbond Sandra Molenaar in een verklaring. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaf KLM in 2021 een boete, omdat de maatschappij te laat of niet rechtstreeks de reizigers terugbetaalde. In de zomer van 2020 meldde de Consumentenbond dat zij veel klachten binnenkreeg over Transavia. Reden daarvoor was het uitblijven van coronavouchers, niet terugbetalen van vluchten en een slecht bereikbare klantenservice.

Uitstel betalingen

Het uitstel van terugbetalingen bij KLM en Transavia is vandaag de dag nog steeds het geval. Molenaar noemt de houding van de maatschappijen ‘star’. “Ze laten het aankomen op tijdrovende bezwaar- en beroepsprocedures, terwijl een groot deel van de vorderingen binnenkort vervalt. Voor terugbetaling van een geannuleerd vliegticket geldt namelijk een vervaltermijn van 2 jaar. Die termijn is voor sommige consumenten al in zicht. Alleen door de vliegmaatschappij te dagvaarden of zich aan te melden bij een claimorganisatie die dat (tegen betaling) voor hen doet, kunnen zij dat voorkomen. Dat is de wereld op zijn kop. Vandaar onze noodkreet aan de minister. Hij moet nú ingrijpen”, vervolgt ze.