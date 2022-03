KLM-vlucht via Kazachstan en Georgië naar Amsterdam

Een KLM-vlucht vanuit het Zuid-Koreaanse Seoul nam vanwege de mijding van het Russische luchtruim een opmerkelijke route terug naar Amsterdam.

Afgelopen weekend besloot KLM de komende dagen niet meer naar of over Rusland te vliegen. “Directe aanleiding hiervoor is het feit dat er door het sanctiepakket dat in Europees verband is afgesproken geen reserve vliegtuigonderdelen meer naar Rusland mogen worden gestuurd, ook niet voor eigen gebruik. Dat betekent dat wij niet meer kunnen garanderen dat vluchten naar en over Rusland veilig terug kunnen keren”, vertelde een woordvoerder van de maatschappij.

Het besluit heeft grote gevolgen voor de vluchten naar Azië, die doorgaans urenlang door het Russische luchtruim vliegen. KLM is op zoek naar alternatieve routes. De maatschappij kan ervoor kiezen via het Midden-Oosten naar het oosten te vliegen, maar dit kost per vlucht aanzienlijk meer tijd en brandstof. Deze extra kosten zorgen onvermijdelijk voor hogere ticketprijzen, waardoor het de vraag is of de vluchtoperatie rendabel blijft. In de tussentijd zijn de vluchten naar Japan, Zuid-Korea en China daarom tijdelijk geschrapt.

In het Zuid-Koreaanse Seoul stond echter nog een Boeing 777, de PH-BQI. Het toestel was daar op vrijdagochtend aangekomen. Inmiddels is het vliegtuig weer op Nederlandse bodem. Waar de route normaal via China en Rusland naar Europa loopt, werd nu – genoodzaakt – voor een andere, bijzondere route gekozen. Op weg naar Amsterdam vloog de 777 via China, Kazachstan, Oezbekistan, Turkmenistan, Azerbeidzjan, Georgië, Turkije, Bulgarije, Roemenië, Hongarije, Slowakije, Tsjechië en Duitsland. Met de vertrek- en aankomstbestemmingen meegerekend ‘bezocht’ het toestel maar liefst vijftien verschillende landen.