Piloot in opleiding komt om het leven

Een vrouwelijke piloot in opleiding van 29 jaar overleed dit weekend bij een vliegtuigongeluk in zuidelijke Indiase deelstaat Telangana.

De vrouw volgde een opleiding aan de Flytech Aviation Academy in Hyderabad. Om 10:30 uur lokale tijd steeg de 29-jarige op in een Cessna 152 vanaf het opleidingsinstituut. Naar verluidt zat de piloot in opleiding alleen in het vliegtuig. Een ooggetuige dacht dat er mogelijk meer mensen aan boord zaten. In gesprek met The Hindu geeft de plaatselijke bewoner aan dat er mogelijk twee mensen in de Cessna 152 zaten, omdat het vliegtuig twee zitplaatsen heeft. Tevens was het stoffelijk overschot van de vrouw onherkenbaar.

Fatal crash ! A trainee Pilot has lost life after a Cessna 152 aircraft crashed in Pedavoora mandal of the Nalgonda-Telangana, India earlier Today.



Aircraft belongs to a Private Flying school.Sources say ,the aircraft hit an electric pole and crashed.



📹 Abhinav Rana#accident pic.twitter.com/AB5malztNI — FL360aero (@fl360aero) February 26, 2022

Piloot crasht

Twintig minuten na take-off deed het fatale ongeluk zich voor. Het toestel stortte neer vlak bij het dorp Thungathurthy, iets meer dan twintig kilometer verwijderd van de plek waarvan de 29-jarige opsteeg. Hoewel de oorzaak nog onbekend is, zegt een andere ooggetuige dat het leek alsof de vrouw de controle over haar Cessna 152 verloor waarna ze naar de grond spinde. “Het leek erop dat het vliegtuig de controle verloor nadat het iets in de lucht had geraakt, mogelijk de hoge elektrische leidingen van de 133kv transmissietoren in de buurt. De onderdelen vielen overal neer en maakten een geluid van een explosie”, zei een van de ooggetuige.

Onderzoek naar incident

Voorlopige rapporten stellen vast dat het vliegtuig een elektrische paal raakte. Ondanks de eerste ingevingen gaan autoriteiten verder onderzoek doen de crash. De Flytech Aviation Academy gaf nog geen commentaar naar aanleiding van de crash. De Indiase minister van burgerluchtvaart Jyotiraditya Scindia uitte zijn verdriet over het ongeval en zei dat er afgelopen zaterdag een onderzoeksteam naar de rampplek gestuurd werd. Het is niet de eerste keer dat een piloot in opleiding door een crash in India om het leven komt. In 2017 overleed een leerling na een incident.