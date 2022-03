Boeing levert P8 aan India

Boeing heeft het twaalfde P-8I maritieme patrouillevliegtuig geleverd aan de Indiase Marine, zo is te zien in een filmpje van de producent.

Another P-8I! The @indiannavy's 12th and latest P-8I takes off to join India's growing #P8 fleet. pic.twitter.com/CnRh223i7e — Boeing India (@Boeing_In) February 24, 2022

India, een schiereiland met grote belangen bij maritieme controle, koopt met de P8 een modern platform dat in gebruik is bij meerdere landen waaronder Australië en de Verenigde Staten. In de basis is het vliegtuig een gemilitariseerde versie van de Boeing 737. Volgens Boeing delen de P8 en de 737 dan ook 86% van de onderdelen. De grote verschillen zijn meer uitgebreide radarsuites en bewapening. Er is zo een groot militair vliegtuig ontwikkeld op de basis van een bewezen toestel. Ook kosten worden daarmee gedrukt.

De P-8I heeft een maximaal opstijggewicht van 85,139 kilogram en kan klimmen tot hoogtes van 40,000 voet met 9 man bemanning. De twaalf Indiase toestellen worden ondersteund door Boeing Defence India (BDI), een dochteronderneming van Boeing in het land, die zullen voorzien in onderhoud en trainingen. Dit komt voort uit een pakketdeal die Boeing en de Indiase defensie sloten in 2019. Boeing is bezig met de oprichting van twee ondersteuningscentra in India; in Tamil Nadu en Kochi. Hier wordt getraind en data verwerkt.

The P-8I is een speciaal voor India aangepaste versie met state-of-the-art voorzieningen zoals radar, electro-optische sensoren, een detector voor verschuivingen in het aardmagnetisch veld en sonoboeien. Sinds de toestellen hun intrede hebben gedaan bij de Indiase marine hebben ze meer dan 35.000 vlieguren gemaakt. De patrouillevliegtuigen zijn bij uitstek geschikt om grote gebieden snel en nauwkeurig in kaart te brengen. Zij hebben een groot bereik en kunnen lang boven een bepaald gebied zoeken naar onderzeeboten, schepen, milieuovertredingen. India zet ze niet alleen boven zee in, ook in een grensconflict met China zijn de P8’s ingezet.