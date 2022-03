Herstel luchtvaartsector mogelijk vertraagd

Met de gestage verdwijning van de maatregelen omtrent Covid-19 zou de luchtvaartsector weer een beetje opkrabbelen na twee zware jaren. De Russische inval in Oekraïne en de wereldwijde sancties die dit als gevolg hebben zorgen er echter voor dat dit herstel vertraging oploopt, zo meldt de luchtvaartorganisatie IATA

Nieuwe beperkingen

In een tijdsspanne van een week is de relatie tussen de wereldgemeenschap en het Rusland van Poetin compleet bekoeld. De partijen hebben over en weer in veel gevallen hun luchtruimen voor elkanders luchtvaartmaatschappijen gesloten. De beperking, het verlies aan geplande vluchten, en de stijgende brandstofprijzen maken dat de luchtvaartmaatschappijen het toch weer zwaar krijgen. Dit staat in contrast met de laatste maanden waarin het erop leek dat herstel aanstaande was.

De luchtvaarteconomie zal naar verwachting 83 procent van het niveau van voor de crisis bedragen en 94 procent in 2023. In 2024 zullen vier miljard mensen de lucht in gaan, het niveau van voor de crisis is dan overstegen. Dit zou dan toch een groot contrast zijn met 2021, waarin nog maar vijftig procent van het aantal mensen van voor de coronacrisis vlogen. Vorig jaar lag het aantal reizigers op nog geen 50 procent van voor de crisis. De afname van restricties en besmettingen helpt.

Een mogelijke nieuwe economische dip, in combinatie met de beperkingen rond Rusland en Oekraïne, zal echter niet helpen. Toch is Willie Walsh, de baas van IATA, niet geheel pessimistisch: “Er is nog een lange weg te gaan terug naar de normale situatie maar de vooruitzichten voor de ontwikkeling van het passagiersaantal geeft goede redenen om optimistisch te zijn.”