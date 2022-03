De gevolgen van sancties; problemen voor de Russische luchtvaart

De Russische luchtvaartsector is in een vergaand isolement geraakt nu luchtruimen gesloten zijn en zowel Boeing als Airbus geen onderdelen meer leveren. Om toch te blijven vliegen onderzoeken maatschappijen nu de mogelijke oplossingen.

Ruslands grootste maatschappij, Aeroflot, en andere partijen lopen door de sancties tegen grote problemen aan. Nu de Verenigde Staten, in navolging van de Europese Unie en Canada, geen Russische vliegtuigen meer toelaten in het luchtruim is de bewegingsvrijheid van de maatschappijen ernstig beperkt. Deze verregaande maatregelen zullen hoogstwaarschijnlijk leiden tot vergeldingsacties vanuit Moskou.

Onderhoud

Boeing meldt dat het “grote operaties in Rusland heeft opgeschort”. Het bedrijf heeft in Rusland onder andere techniekcentra. Evenals Boeing heeft het Europese Airbus de verstrekking van onderdelen aan Russische maatschappijen een halt toegeroepen. Wel onderzoekt Airbus of en hoe er nog een werkrelatie kan blijven bestaan met Russische klanten. Dergelijke sancties, zoals we kennen van Iran en Noord-Korea, hebben in het geval van Rusland grotere gevolgen door de grootte van de economie aldaar. Zes procent van de internationale luchtvaart zou hiermee aangetast worden. In Rusland zou het gaan om 332 Boeings en 304 Airbussen. Dit zou om en nabij twee derde van het totale bestand zijn in het land.

Voor de binnenlandse vluchten zal de beschikbaarheid van onderdelen minder snel een probleem opleveren. Voor vluchten in de overgebleven delen van de wereld die nog Russische vliegtuigen toelaten, met name in Azië, zal het echter anders liggen. De logistieke uitdaging zal hier binnenkort zichtbaar worden. Ook de uitsluiting van grote Russische banken uit het internationale betalingssysteem SWIFT helpt hier niet bij.

Kannibalisatie

Andes dan bijvoorbeeld Iran en Noord-Korea zijn de Russische maatschappijen voorzien van recente toestellen. Dit zorgt ervoor dat de verregaande verpaupering van de vloot zoals destijds in de zojuist genoemde landen was te zien, niet direct zal optreden. Rusland zal wel op korte termijn moeten gaan kijken naar alternatieve manieren van onderhoud. Een van de mogelijkheden is kannibalisatie. Door de afgenomen vraag naar de mogelijkheid tot vliegen kunnen vliegtuigen gebruikt worden voor onderdelen. Zo meldt Oleg Panteleev, de directeur van AviaPort, een Russisch analistenbureau. “Kannibalisatie zal mogelijk zijn omdat er minder vliegtuigen nodig zullen zijn.” Of dit alleen met eigen toestellen zal gebeuren of ook met geleasede vliegtuigen is de volgende vraag. In Rusland zijn om en nabij de 515 vliegtuigen geleased van niet-Russische bedrijven. Tot zover zouden nog geen onderdelen van deze toestellen verwijderd zijn zonder toestemming. Of dit in de toekomst zo blijft valt nog niet te zeggen.