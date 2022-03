Binnenkort eerste vlucht vanaf Schiphol zonder mondkapje

De Britse luchtvaartmaatschappij Jet2 kondigt aan dat er een einde komt aan het dragen van een mondkapje op vluchten van en naar Noord-Ierland en Engeland. Nederland houdt voorlopig nog vast aan de mondmaskers in het openbaar vervoer en daarmee ook in het het vliegtuig.

De budgetmaatschappij Jet2 meldt dat het niet langer nodig is een mondmasker te dragen. Het blijft echter verplicht op buitenlandse luchthavens bij het verlaten van het toestel, op de luchthaven en bij transfers.

Politieke tweedeling

De mededeling komt na het einde van het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer en in publieke ruimtes. Dat kondigde de Britse regering onlangs aan. Wat opvalt is dat het voor iedereen boven de zes jaar nog steeds wettelijk verplicht blijft een mondkapje te dragen op vluchten van en naar Schotland en op Schotse luchthavens. Dit geldt ook voor volledig gevaccineerde personen. Teves houdt men in Wales voorlopig vast aan het dragen van mondneuskapjes. Er is sprake van een tweedeling van de unie op dit gebied. Bezoekers van Schotland en Wales moeten in alle drukke- en buitenruimtes een mondkapje blijven dragen tot tenminste 21 maart. Nicola Sturgeon, de premier van Schotland, vraagt mensen voorzichtig om te blijven gaan met het virus en, ook waar dat niet verplicht is, voorzorgsmaatregelen te nemen.

Vliegen van Schiphol zonder mondkapje

Dat betekent dat reizigers van Jet2 die vanaf Schiphol vliegen eveneens geen mondkapje meer hoeven te dragen. De maatschappij voert vluchten uit vanaf Birmingham Airport en Leeds Bradford Airport naar de luchthaven in Amsterdam. Jet2 zet op beide bestemmingen een Boeing 737-300 in. KLM vliegt ook op deze bestemmingen: op die vluchten moeten reizigers nog wel een mondkapje op.