Oplossing tegen spreiding coronavirus in vliegtuigen

Wetenschappers vinden dat er in vliegtuigen maatregelen genomen moeten worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Tijdens de coronacrisis stonden veel vliegtuigen lange tijd aan de grond, maar inmiddels lijkt de luchtvaartsector uit het diepe dal te klimmen. Met vaccinaties, PCR-testen en mondkapjes moet de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk ingeperkt worden. Daarnaast beschikken toestellen over een zogeheten HEPA-filter. Dit filter moet bijdragen aan de beperking van de verspreiding. Uit een onderzoek in juni 2021 van Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) is gebleken dat er op iedere 11 tot 33 vluchten een besmettelijke passagier aan boord zou kunnen zitten. Echter, minder dan drie procent zou een ‘superspreader’ zijn.

Tóch pleiten wetenschappers voor nog meer maatregelen. Een voormalig biochemicus-nanotechnoloog en twee neurologen zetten de resultaten van besmettingen op 150 onderzochte vluchten wereldwijd op een rijtje. Zij selecteerden achttien studies waarin 306 indexpatienten, 79 besmette passagiers en vier besmette bemanningsleden beschreven werden. De kans dat iemand aan boord besmet raakt hangt af van hoe vol een vlucht zit, hoelang deze duurt, de afstand en de heersende virusvariant. De omikronvariant verspreidt zich nóg sneller dan de deltavariant en de voorgangers hiervan.

Adviezen tegen spreiding coronavirus

Momenteel kunnen passagiers (tegen betaling) voor vertrek een stoel uitkiezen. De wetenschappers raden aan dat af te schaffen. Sterker nog, zij stellen dat er een stoel tussen iedere passagier vrij moet zijn. Dat betekent dat de middelste stoel op een rij van drie leeg is. Voorts moeten de stoelen voor en achter de passagier vrijgehouden worden. Echter, wanneer maatschappijen dit advies overnemen, gaat dat ten koste van de inkomsten. De wetenschappers stellen dat dit leidt tot maar liefst vijftig procent minder passagiers in een vliegtuig.

Bovendien constateren deze wetenschappers dat tijdens het in- en uitstappen passagiers meer blootgesteld worden aan het coronavirus. Uit de studies bleek dat slechts op twee van de 150 vluchten anderhalve meter afstand gehouden werd. Een oplossing is passagiers één voor één, óf per tien, te laten boarden (en uitstappen). De reizigers die achter in het vliegtuig zitten, stappen als eerste in; bij het uitstappen mogen de passagiers voorin de machine als eerste uitstappen. Nadeel is dat dit meer tijd in beslag neemt. Hierdoor neemt turn around time toe. Daarnaast vraagt het van de reizigers discipline. Terwijl uit een gedragsonderzoek van het RIVM blijkt dat het draagvlak voor het naleven van de coronaregels verder afgenomen is.

Verdere adviezen zijn onder meer het voortzetten van het mondkapje en testen bij aankomst.