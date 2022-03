Reizigers komen moeilijk weg uit Rusland

Door de Europese sancties tegen Rusland is het voor gestrande reizigers in Rusland een enorme opgave om het land te verlaten.

Onlangs besloot de Europese Unie het luchtruim voor alle Russische vliegtuigen te sluiten. Canada en IJsland deden hetzelfde en sinds deze week voegen de Verenigde Staten zich daarbij. Rusland reageerde door eenzelfde verbod in te stellen voor 35 landen. Via slechts enkele landen is het nog mogelijk voor reizigers om vanuit Rusland naar Nederland te vliegen. Voorbeelden daarvan zijn Turkije en Aziatische landen zoals China of de Golfstaten.

Lange rij vliegveld Rusland

KLM gaf aan niet meer op Rusland te vliegen. Andersom is Aeroflot niet meer welkom op Europese luchthavens. Dat reizigers hierdoor vaker moeten overstappen kost veel extra tijd en moeite. Alexander Beyleveldt was een van hen die met een enorme omweg alsnog Nederland bereikte. Hij vloog vanuit Moskou via Turkije naar Schiphol. Op maandag vertrok Beyleveldt vanuit de Russische stad op weg naar Istanbul. Een dag later zette hij de route voort richting Schiphol. “Ik ben blij dat ik weer voet op Nederlandse bodem heb”, zegt hij tegen de Telegraaf.

Op zondag, de dag voordat hij naar Turkije vloog, zat hij aan boord van een Aeroflot-vlucht. In dat weekend gingen alle verboden van start. Gevolg daarvan was dat het vliegtuig waarin hij zat na tweeëneenhalf uur omkeerde naar Moskou. “In de rij achter mij begon een passagier te huilen en ook eenmaal terug op het vliegveld in Moskou was er flinke chaos”, vervolgt Beyleveldt. Toen de Nederlander arriveerde bleek dat niet iedereen zomaar Rusland in kon. Reden daarvoor is dat het single-entry visum al gebruikt was. Door dat opnieuw aan te vragen ontstonden ‘gigantische rijen’ op het vliegveld. Uiteindelijk kostte het Beyleveldt vijf uur om weer terug te keren naar zijn logeeradres in Moskou. Hij bezocht in Rusland twee vrienden.

Oorlog in Oekraïne

Terwijl in Oekraïne de gemoederen hoog oplopen kwam Beyleveldt in Moskou tot andere bevindingen. “Mijn naasten zijn erg bezorgd, maar in Moskou zelf is vrijwel niks te merken van de oorlog. Ik heb nota bene zaterdag nog geschaatst op een schaatsbaan op het Rode plein”, vertelt hij.