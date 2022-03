Ryanair-topman ziet alternatief voor hoge olieprijzen

De olieprijzen rijzen door het conflict tussen Rusland en Oekraïne de pan uit. Ryanair-topman Michael O’Leary weet hoe Europa de financiële schade kan beperken.

De adviesprijs voor benzine kwam volgens UnitedConsumers woensdag uit op 2,25 euro per liter. Voor Brentolie, een referentiepunt voor de Europese oliemarkt, betalen handelaren momenteel 110 dollar. Dat is een forse stijging ten opzichte van vorige week toen het iets minder dan 100 dollar kostte. Het is de hoogste prijs sinds juni 2014. Ondanks dat lijkt Rusland steeds moeilijker kopers te vinden. O’Leary hoopt dat deze trend zich voortzet.

Eigen energieproductie

Als alternatief noemt de CEO dat de westerse energieproductie omhoog geschroefd moet worden. Op die manier kan Europa Rusland het hardst aanpakken. “Het belangrijkste wat wij in het Westen kunnen doen is de olieproductie opdrijven, want wat Rusland het hardst treft, zijn lage olieprijzen en lage gasprijzen”, zegt Ryanair-topman in gesprek met Sky News. Hij vervolgt dat Rusland profiteert van de stijgende olie- en gasprijzen, omdat er in Europa tekorten heersen. Het continent haalt veertig procent van zijn olie en gas uit Rusland. Over die tekorten lacht het land in haar vuistje.

Als de energieproductie in Europa toeneemt, is dat de zoveelste financiële klap voor Rusland. Eerder besloot de Europese Unie een aantal sancties aan het land op te leggen. Rusland werd onder meer uitgesloten van het betaalsysteem SWIFT en leasebedrijven gaven aan hun vliegtuigen uit het land terug te halen. Daardoor zouden Russische maatschappijen massaal moeten inkrimpen. Daarnaast besloten de EU, Canada, de Verenigde Staten en IJsland hun luchtruimen voor maatschappijen uit Rusland te sluiten.

Ticketprijzen Ryanair

Waar verwacht wordt dat de verhoogde kerosineprijzen doorgerekend worden in de ticketprijzen, zegt de topman van Ryanair dat dat voorlopig nog niet aan de orde is. “We hebben ongeveer 80% van onze brandstofbehoeften afgedekt tot maart 2023. Dus voor deze zomer, en voor de rest van dit jaar, zullen we nog steeds in staat zijn om lage olieprijzen en lage tarieven door te berekenen aan onze klanten, omdat we een zeer sterke brandstof positie hebben”, aldus O’Leary.