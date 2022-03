KLM kan zich niet vinden in beschuldigingen

De Consumentenbond vraagt minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers om te kijken naar de naleving van wettelijke regels omtrent geannuleerde vluchten van KLM en Transavia. Die eerste laat weten daar volledig aan te voldoen.

De bond hamerde erop dat reizigers die tussen 2019 en 2021 via D-Reizen boekten nog geld van KLM (en Transavia) rechtstreeks moeten ontvangen. Het zou gaan om circa 800 euro per passagier, maar sommige bedragen lopen tot in de duizend euro. D-Reizen ging echter failliet. Het bedrijf legde in april 2021 het lootje als gevolg van de coronacrisis. Wereldwijd werd er weinig gevlogen en daardoor kwam het reisbureau de verliezen niet meer te boven.

KLM zegt juist te handelen

KLM laat weten het geld aan D-Reizen terug te hebben betaald. Daarmee betoogt de maatschappij dat zij voldoet aan de verplichtingen. Echter, het reisbureau zou al failliet zijn gegaan voordat het geld naar passagiers overgemaakt werd. “KLM heeft dan ook de ticketkosten op verzoek van D-Reizen aan D-Reizen terugbetaald. Daarmee hebben wij al geruime tijd geleden aan onze verplichting voldaan”, zegt een woordvoerder van KLM tegen de Telegraaf.

De maatschappij kan zich dan ook niet vinden in de beschuldigingen de Consumentenbond “Vliegtickets kunnen op verschillende manieren geboekt worden: rechtstreeks door een passagier, via een tussenpersoon of door een derde. Het is niet altijd de passagier zelf die de tickets bij KLM boekt en een overeenkomst sluit met KLM. In het geval van D-Reizen heeft D-Reizen de tickets bij KLM geboekt en aan KLM betaald. D-Reizen is dus de contractuele wederpartij.”

Consumentenbond ergert aan ‘starre houding’

Echter, de Consumentenbond pleit dat de betalingen tot vandaag de dag nog niet zijn overgemaakt. Ze ergert zich aan de ‘starre houding’ van KLM en Transavia. “Ze laten het aankomen op tijdrovende bezwaar- en beroepsprocedures, terwijl een groot deel van de vorderingen binnenkort vervalt. Voor terugbetaling van een geannuleerd vliegticket geldt namelijk een vervaltermijn van 2 jaar. Die termijn is voor sommige consumenten al in zicht”, stelde directeur Sandra Molenaar in een verklaring. Daarnaast wil de bond dat er bij het verlenen van staatssteun voorwaarden kleven aan het opvolgen van Europese richtlijnen omtrent terugbetalingen.