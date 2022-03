‘Vrouw gediscrimineerd op Delta-vlucht’

Een vrouw met een donkere huidskleur zegt gediscrimineerd te zijn toen ze aan boord van een Delta Air Lines-vlucht zat.

Camille Henderson was begin vorige maand onderweg vanuit Atlanta naar San Francisco. Tijdens de vlucht beweerden twee blanke vrouwen dat ze tickets zouden hebben voor de eerste klas. Ze uitten hun ongenoegen bij het cabinepersoneel. Hoewel de beide vrouwen aangaven te beschikken over deze tickets, konden ze die niet overhandigen.

Vrouw moet plaatsmaken

De vrouw met de donkere huidskleur zat op de veertiende rij en maakte een opname van het voorval. Daarop is te horen dat er in het vliegtuig geen plekken in de eerste klas meer vrij waren. Vervolgens werd aan Henderson gevraagd of ze alleen reisde. Zij antwoordde bevestigend. Iemand suggereerde dat er op rij 34 nog een plek vrij zou zijn. Om de vrouwen tegemoet te komen vroeg het cabinepersoneel van Delta Air Lines aan Henderson of ze wilde verplaatsen naar die rij, zodat de vrouwen naast elkaar konden zitten. “Ik wil er geen rassenkwestie van maken, maar in plaats van de twee blanke vrouwen die naast me zaten te vragen (om te verhuizen, red.), in een poging om hun tegemoet te komen, dwongen ze me in feite om te verhuizen”, vertelt de getinte vrouw in gesprek met ABC7 News.

Uiteindelijk moest Henderson opstaan en liep ze naar haar plaats achter in het vliegtuig. De vrouw ging niet in discussie uit angst om bestempeld te worden als ‘storend’ en mogelijk te worden berispt. “Ik weet gewoon niet waarom ik moest verhuizen, want dat was de stoel waar ik voor betaald heb, dat was mijn toegewezen stoel. Het is gewoon vernederend om daar naartoe te moeten lopen. Het is alsof de hele vlucht naar je kijkt en vraagt wat er aan de hand is.”

Delta Air Lines onderzoekt voorval

Na aankomst in San Francisco belde Henderson naar Delta Air Lines om verhaal te halen. Opnieuw maakte ze een audio-opname van het gesprek. Ze vroeg of de klantenservice iets voor haar kon doen, deed haar verhaal en kreeg als antwoord: “Nee, niet onder deze omstandigheden.” Uiteindelijk besloot ze contact op te nemen met ABC7 News waarna het voorval naar buiten kwam.

Delta Air Lines dat in november aangaf het aantal vluchten naar Schiphol te verhogen, laat weinig los, omdat er nog onderzoek gedaan moet worden naar de toedracht. “We onderzoeken deze situatie om beter te begrijpen wat er is gebeurd. Delta tolereert geen enkele vorm van discriminatie en deze beschuldigingen druisen in tegen onze diepgewortelde waarden van het respecteren en eren van de diversiteit van onze klanten”, aldus de maatschappij tegenover het medium.