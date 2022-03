KLM hervat vluchten sinds sanctie Rusland

KLM vliegt vanaf vandaag (zaterdag, red.) weer vanaf Schiphol naar Zuid-Korea (en later China). Afgelopen week werden deze vluchten tijdelijk stilgelegd.

Zaterdagavond wordt de eerste vlucht naar Seoul hervat sinds de sancties tegen Rusland zijn ingegaan. De KL855 vertrekt om 21:10 uur vanaf Schiphol. Volgens Flightradar24 duurt de vlucht één uur en vijf minuten langer dan voor de aangekondigde sancties. In plaats van 16:00 uur lokale tijd arriveert de KL855 om 17:05 uur in de Zuid-Koreaanse stad. KLM zet op deze vlucht een Boeing 777-200 in. Vanaf maandag wordt er weer dagelijks gevlogen tussen Amsterdam en Seoul.

KLM combineert de vlucht met de Chinese bestemmingen Shanghai en Guangzhou. Op 10 maart haalt KLM de Paralympische sporters op. De maatschappij laat weten dat het nog niet bekend is wanneer de routes naar Japan hervat worden. Een KLM-vlucht naar Osaka die zaterdagmiddag gepland stond is bijvoorbeeld geannuleerd. Al deze vluchten zullen langer duren nu er niet meer over Rusland gevlogen mag worden. “Het is een puzzel om de plannen van de crew voor elkaar krijgen. Waar voorheen drie piloten voldoende waren, moeten er nu vanwege de langere reisduur vier piloten mee”, zegt een woordvoerder van KLM in gesprek met de Telegraaf.

Ticketprijzen KLM

Rusland reageerde afgelopen week op de sancties van de Europese Unie. Omdat de EU kwam met een vliegverbod voor Russische maatschappijen en leasecontacten werden stilgelegd met een massale inkrimping van de Russische vloot tot gevolg, anticipeerde Rusland hierop met de afkondiging van een vliegverbod voor 36 landen, inclusief Nederland. Hoewel KLM al eerder besloot niet meer op Moskou en Sint-Petersburg te vliegen, moet de maatschappij wel door het Russische luchtruim om Aziatische bestemmingen te bereiken. Die route is het kortst. Nu moet KLM onder Rusland langs. De extra reistijd kan oplopen tot drie uur.

Vooralsnog neemt KLM de extra kosten niet mee in de ticketprijzen. “Omvliegen brengt vanzelfsprekend extra kosten met zich mee. Hoe hoog deze zijn is afhankelijk van factoren als windrichting en belading, daar zijn geen vaste getallen aan toe te kennen. Vooralsnog is er geen invloed op de ticketprijzen”, vervolgt de woordvoerder. Door de Russische inval wordt eveneens de brandstof duurder. Ryanair-topman Michael O’Leary liet deze week weten dat dat nog geen impact heeft op de ticketprijzen en kwam met een alternatief om minder afhankelijk van Rusland te worden.