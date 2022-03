Transavia 737 ontruimd op Eindhoven Airport

Passagiers van een Transavia Boeing 737-800 zijn zaterdagochtend voor vertrek geëvacueerd nadat er in de cockpit rook geconstateerd werd.

Het ging om de PH-HSW die om 7:30 uur zou vertrekken naar het Spaanse Alicante. Uiteindelijk stond het vliegtuig een kwartier na de aanvankelijke vertrektijd klaar om op te stijgen. Echter, vlak voor take-off werd het probleem geconstateerd. “De piloten merkten rond kwart voor acht rook op in de cockpit, waarna ze besloten om de vlucht stil te zetten”, zegt een woordvoerder van Transavia tegen Omroep Brabant. Hij laat weten dat de piloten de rook hebben ingeademd. Desondanks stelt de omroep dat alle 170 passagiers en bemanningsleden ongedeerd zijn gebleven.

De woordvoerder vervolgt dat de ontruiming volgens standaardprocedure is verlopen. De passagiers zijn gevraagd van boord te gaan en konden de 737 per trap verlaten. Vervolgens werden ze in de terminal toegesproken. “Ondertussen waren onder meer brandweer en ambulance al gealarmeerd. De brandweer had de zaak snel onder controle. De piloten zijn door ambulancepersoneel nagekeken, omdat ze rook hebben ingeademd. De gevolgen voor hen vallen mee. Toch zijn vervangers opgeroepen. Ook is een ander toestel gezocht en gevonden.”

Vervangende (Transavia-)vlucht

Nadat de passagiers terugkeerden naar de terminal werd een oplossing voor op de korte termijn gezocht. “Het is niet alledaags wat vanmorgen is gebeurd, onder meer het overladen van de bagage duurt langer dan gepland”, vervolgt de zegsman van de maatschappij. Inmiddels is een vervangend toestel gearriveerd op de luchthaven van Alicante.