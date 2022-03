Aeroflot weigert leasevliegtuigen terug te sturen

Aeroflot kondigt aan vanaf aanstaande dinsdag, 8 maart, haar vluchten binnen Rusland te blijven verzorgen. Buiten Rusland wordt alleen nog naar Wit-Rusland gevlogen, meldt het bedrijf.

Afgelopen week kondigden verschillende internationale leasebedrijven aan dat ze hun overeenkomsten met Russische maatschappijen verbreken als reactie op de afgekondigde sancties. Deze komen hard aan bij onder meer Aeroflot, S7 Airlines en Rossiya die gezamenlijk maar liefst 777 geleasete vliegtuigen in dienst hebben. Door de sanctie zouden de vloten massaal moeten inkrimpen. Voor het eind van de maand willen alle leasebedrijven hun toestellen terug hebben: deadline is 28 maart.

Aeroflot wil vliegtuigen niet terugsturen

Echter, Rusland en de zich in dit land bevindende luchtvaartmaatschappijen proberen daar nu een stokje voor te steken. De Russische luchtvaartautoriteiten besloten dat maatschappijen met westerse leasevliegtuigen niet meer buiten de landsgrenzen mogen vliegen. Hierdoor is het onmogelijk voor leasebedrijven om hun machines terug te krijgen: die mogen door deze maatregel het land immers niet verlaten. Tevens is het nog maar de vraag of de leasebedrijven hun geld terugkrijgen. Enkele Russische banken werden onlangs afgesloten van het betaalsysteem SWIFT. Leasemaatschappijen vrezen dat ze het geld daardoor niet, of moeilijk, terugkrijgen. De geleasete Airbussen en Boeings hebben een waarde van miljarden euro’s. Daarbij is het niet ondenkbaar dat, nu Airbus en Boeing geen diensten meer leveren aan Russische maatschappijen, toestellen zullen ‘kannibaliseren’, zodat de ene machine kan blijven vliegen dankzij de onderdelen van de andere.

De Russische president Vladimir Poetin zei dat de Russische regering in gesprek is met de leasemaatschappijen over een oplossing. Met deze Europese sanctie is het voor Russische maatschappijen, die ook al niet welkom waren in een groot aantal (Europese) luchtruimen, moeilijk om een internationaal netwerk te onderhouden. Ondanks dat is het nog wel mogelijk naar China en Turkije te vliegen. Eerder deze week lukte het een Nederlander om via dat tweede land alsnog Nederland te bereiken nadat KLM en Aeroflot niet meer tussen Amsterdam en Russische steden vlogen.

Inmiddels is ook bekend dat het Spaanse Amadeus en het Amerikaanse Sabre, de twee belangrijkste leveranciers van software om tickets mee te boeken en passagiers in te checken, hun diensten aan Russische maatschappijen opschorten. Hetzelfde geldt voor de belangrijkste verzekeringsmaatschappijen voor luchtvaartmaatschappijen, meldt NRC.

Rusland heeft echter zelf ook nog troeven in handen. Zo zouden Airbus en Boeing zich zorgen maken over de positie van China, de grootste groeimarkt voor vliegtuigen in de wereld. Bovendien is Rusland ‘s werelds grootste producent van titanium, dat steeds vaker wordt toegepast in vliegtuigen.