Garuda wil grote bestellingen annuleren

Garuda Indonesia, de nationale luchtvaartmaatschappij van Indonesië, wil een bestelling voor 49 Boeing 737-8’s en 12 A330-900’s cancelen, zo werd op een vergadering met schuldeisers bevestigd. De maatschappij is al langere tijd aan het herstructureren en liet eerder al weten fors te willen krimpen.

Enkele maanden geleden werd bekend dat de Indonesische overheid, de grootste aandeelhouder van de maatschappij, geen extra geld in het bedrijf wil stoppen. Diverse politici noemden een faillissement van de maatschappij als reële optie.

Herstructurering

Vorig jaar maakte de maatschappij al bekend dat zij haar vloot zou verkleinen. Meer dan de helft van de toestellen zullen de vloot van Garuda Indonesia verlaten. Ook de Boeing 777-300ER’s, die werden ingezet op onder meer de route naar Schiphol, zullen uit de vloot verdwijnen. Het ‘nieuwe’ Garuda Indonesia zal primair met Airbus A330’s en Boeing 737’s vliegen en moet zich vooral gaan richten op regionale bestemmingen. Low-cost dochter Citilink zal ook krimpen.

Een Airbus A330-900 van Garuda Indonesia op Schiphol (c) Maurits Vink

Garuda Indonesia

Wanneer er een exact plan wordt gepresenteerd is nog onbekend. Een mogelijke reden hiervoor is de grote afhankelijkheid van versoepelde reisrestricties. Veel Aziatische landen hanteren strengere reisrestricties dan momenteel in de Europese Unie gelden, wat de hoeveelheid passagiers voor Garuda beperkt. Ook Australië, normaliter een belangrijke markt voor Garuda, maakt reizen van en naar het land erg lastig.

Schiphol

Wat de gevolgen van de krimp voor de route naar Amsterdam zullen zijn is nog onbekend. De maatschappij vliegt vooral met Boeing 777-300ER’s naar Schiphol. Ook vloog de maatschappij korte tijd met de A330neo vanuit Medan, op het eiland Sumatra, naar Nederland. Deze route bleek echter geen succes.

Voordat Garuda over 777-300ER’s beschikte zette het bedrijf A330-200’s in naar Schiphol. Vanwege het minder grote vliegbereik maakte dit toestel een tussenlanding in Dubai. Het was destijds voor reizigers ook mogelijk om enkel van Amsterdam naar Dubai te vliegen met Garuda Indonesia.