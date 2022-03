Geruchten over levering straaljagers aan Oekraïne

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft meerdere keren gevraagd om de levering van extra straaljagers. Die zouden dan ingezet kunnen worden tegen Rusland. Polen en de Verenigde Staten zijn hierover in gesprek.

Op sociale media gaan geruchten rond dat Polen bereid zou zijn hun oude MiG-29’s ‘door te geven’ aan Oekraïne. Deze toestellen zijn in de jaren 70 ontwikkeld door de Sovjet-Unie. Veel landen in Oost-Europa gebruiken dit type toestel nog, waaronder de Oekraïense luchtmacht. Zelensky hamert op de levering van de straaljagers, omdat de NAVO zich niet wil wagen aan de no-flyzone. De VS zag hiervan af omdat dit zou kunnen leiden tot een ‘direct conflict en potentieel een oorlog met Rusland’.

Versterking

Verder is de luchtmacht van Rusland vele malen groter dan die van Oekraïne. Elke versterking, in de vorm van extra toestellen, is dus welkom voor de Oekraïners. Directe levering van F-16’s levert praktische problemen op, omdat grondpersoneel en vliegers eerst langdurig getraind moeten worden op een nieuw Westers vliegtuigtype. Ook moet het Amerikaanse Congres een exportvergunning verlenen voor levering van hoogwaardige defensie-technologie.

Een F-16C Block 52+ van de Poolse luchtmacht © Leonard van den Broek

Geen bezwaar

Als Polen MiG-29’s zou doorleveren, zou het land in ruil hiervoor extra F-16’s van de Verenigde Staten willen ontvangen. De Poolse luchtmacht beschikt al over 48 toestellen van dit type. De VS laat weten hier geen bezwaar tegen te hebben. “We kijken naar de mogelijkheden om de vloot van Polen aan te vullen als het land besluit vliegtuigen aan Oekraïne te leveren”, zegt een woordvoerder van het Witte Huis tegen Politico. Hoewel de Verenigde Staten niet tegen de levering van de Poolse toestellen zijn, vreest het land wel voor een ander probleem. Het transport kan voor moeilijkheden zorgen gezien het feit dat Rusland aankondigde konvooien met wapens aan te vallen wanneer deze Oekraïne zouden binnenkomen.

Polen praat met Slowakije

Slowakije kan mogelijk ook MiG-29’s leveren aan Oekraïne. De Slowaakse luchtmacht heeft een bescheiden vloot van twaalf MiG-29’s – de enige gevechtstoestellen waar het land over beschikt. Slowakije is al in gesprek met Polen over de bescherming van het Slowaakse luchtruim. “Er is een theoretische kans, al weet ik niet wanneer we een overeenkomst zullen bereiken met de Polen, dat de Polen in staat zullen zijn om ons luchtruim te beschermen. En ten tweede, wat gebeurt er in Oekraïne over twee weken, drie weken? En over twee maanden? Ik weet het niet”, gaf minister van defensie Jaroslav Nad aan in gesprek met een Slowaakse krant.

Geruchten ontkend

Een en ander ligt in het verlengde van de geruchten die een week geleden naar buitenkwamen. Het Oekraïense parlement zei toen dat zeventig toestellen uit Polen, Slowakije en Bulgarije toegezegd waren. Vervolgens werd dit weer ontkend door onder meer de Poolse president Duda.