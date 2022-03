Ethiopian bestelt weer bij Boeing na 737 MAX-crash

Ethiopian Airlines doet een serieuze investering in de vrachtcapaciteit. Bij Boeing worden naar alle waarschijnlijkheid 777-8 Freighters besteld.

Luchtvracht

Ethiopian Airlines wil vijf B777-8F vrachtvliegtuigen bij Boeing bestellen. Hiertoe is een zogenaamd Memoramdum of Understanding (MoU) ondertekend. Het betreft het nieuwste vrachtvliegtuig van de fabrikant uit Seattle. De Afrikaanse luchtvaartmaatschappij breidt haar vrachtcapaciteit significant uit van twaalf naar zeventien vliegtuigen. Eerder bestelde onder andere Qatar Airways het toestel ook al. De overige vrachtvliegtuigen die vanuit Addis Ababa worden ingezet zijn oudere 777 Freighters en omgebouwde 737-800’s. De moderne 777-8’s worden ingekocht met het oog op de groeiende vraag op de vrachtmarkt. In lijn hiermee bouwt Ethiopian ook aan de grootste cargoterminal in Afrika.

Na ongeluk

De investeringen komen na enkele mindere jaren voor Ethiopian. Met de bouw van de terminal en de intentie de vrachtcapaciteit uit te breiden zet de maatschappij in op groei. Een bestelling van de 777-8F zou de eerste van Ethiopian zijn sinds het verongelukken van een van haar 737’s MAX in maart 2019. Alle 157 inzittenden kwamen hierbij om het leven. De MAX bleef bijna twee jaar aan de grond staan. Ethiopian vliegt sinds 2022 weer met dit type toestel.