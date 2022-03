KLM zet A330 nuttig in na reparatie in Port of Spain

KLM vloog zaterdag 278 Oekraïners vanuit Punta Cana in de Dominicaanse Republiek naar Schiphol.

De maatschappij zette de Airbus A330, registratie PH-AKB, in die sinds 28 februari aan de grond stond in Port of Spain. Een woordvoerder van KLM laat aan NH Nieuws weten dat het vliegtuig kampte met een technisch mankement. In plaats van dat het leeg terugvloog naar Schiphol, besloot KLM de machine naar Punta Cana te sturen om 278 Oekraïners op te halen. Daarnaast bood de maatschappij aan het Rode Kruis aan vrachtwagens van KLM Cargo in te zetten voor het vervoer van hulpgoederen aan Oekraïne. Dat bleek achteraf niet nodig, maar het aanbod blijft staan.

KLM voert repatriëringsvlucht uit vanuit Punta Cana naar Schiphol © Flightradar24.com

Op vrijdag 4 maart vertrok de A330 om 20:00 uur lokale tijd vanuit Port of Spain (Trinidad en Tobago) richting Punta Cana. Na een vlucht van circa anderhalf uur landde het toestel op de luchthaven in de Dominicaanse Republiek. Vervolgens stond het KLM-vliegtuig ongeveer twee uur aan de grond waarna het opsteeg richting Schiphol. Na een vlucht van zeven en een half uur landde de A330 op de Kaagbaan.

KLM Royal Dutch Airlines Airbus A330 303 (PH-AKB, #484F72) as special (e.g. delivery, maintenance, ferry, pilot training or final) KLM flight #KLM9866 at 34300 ft heading east bound over Alderton, England (United Kingdom). At: https://t.co/rhlz9Cc2t5 — Netherlands Radar (@EHSBradar) March 5, 2022

KLM vervoert deel van Oekraïners

Het Dominicaanse ministerie van Toerisme liet in een verklaring weten dat er momenteel iets meer dan 1800 Oekraïners aldaar verblijven, het merendeel in een hotel. Door de Russische inval in Oekraïne is het voor deze mensen niet veilig om nu terug te keren naar huis. Na hun aankomst op Schiphol is gekeken hoe zij hun route veilig zouden kunnen vervolgen. Behalve de bijna tweeduizend Oekraïners bevinden zich ook nog eens 15.000 Russische toeristen in de Dominicaanse Republiek.

De overheid van dit land is in gesprek met Russische touroperators over de terugvluchten. De vraag is hoelang het duurt voordat de Russen weer in hun eigen land arriveren. Immers, niet alleen hebben vele landen hun luchtruim gesloten voor de Russische luchtvaartmaatschappijen, ook verbraken leasemaatschappijen hun overeenkomsten met deze bedrijven. Die laatste sanctie proberen de Russen echter te omzeilen.