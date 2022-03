Ook luchtvaart in actie voor Giro555

Op de landelijke actiedag van Giro555, dat een inzameling houdt voor de situatie in Oekraïne, is inmiddels meer dan 63 miljoen euro opgehaald. Door heel het land kwamen Nederlanders in actie.

“Nederland toont zich zeer betrokken bij de Oekraïners. Vanaf vanochtend 6 uur staan de telefoons in het actiecentrum van Giro555 roodgloeiend”, zegt Kees Zevenbergen, actievoorzitter van Giro555. “Heel veel bekende Nederlanders en andere vrijwilligers werken keihard om iedereen te woord te staan en donaties aan te nemen. Ook op Radio555 zijn vandaag naast mooie praatjes veel indrukwekkende verhalen te horen. We komen letterlijk samen in actie.”

Dat geldt ook voor de luchtvaart. Boven Nederland waren vandaag drie reclamevliegtuigen te zien die de volgende teksten meesleepten: ‘Samen vechten voor vrede Giro555. Laat ons niet in de steek. Oorlog is niet meer van deze tijd.’ De vliegtuigen waren op verschillende plekken in het land te zien, waaronder boven Utrecht en Rotterdam.

Ook KLM zette zich onlangs in voor Oekraïne. De maatschappij gebruikte een pas gerepareerde Airbus A330 in om 278 gestrande Oekraïners vanuit de Dominicaanse Republiek naar Europa te vervoeren. Vanwege de oorlog is het voor deze mensen niet veilig om nu terug te keren naar huis. Na hun aankomst op Schiphol is gekeken hoe zij hun route veilig zouden kunnen vervolgen.