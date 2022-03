Wederom tegenslag voor toekomstige Air Force One

Opnieuw slecht nieuws voor de nieuwe Air Force One. Boeing verwacht dat het project met zo’n zeventien maanden vertraagd is.

Vertraging

De nieuwe Air Force One zal naar alle waarschijnlijkheid niet vliegen tot midden 2025. Het project is vertraagd door de pandemie en leveringsproblemen. Dit is niet de eerste keer dat de levering is vertraagd. De VC-25B, zoals de gemilitariseerde versie van de 747 genoemd wordt, liep al eerder tegen problemen aan. Zo werd reeds vorig jaar bekend dat er sprake was van een vertraging van een jaar. Nu komen daar dus nog vijf maanden bovenop. Naast de bekende problemen rond Covid-19 en de eerdergenoemde leveringsproblemen zou Boeing ook last hebben van het faillissement van GDC Technics, een onderaannemer die de interieurs zou bouwen. Dit contract werd echter ontbonden door Boeing nadat er, ook hier, sprake was van vertraging.

De US Air Force moet nog akkoord gaan met het nieuwe planningsvoorstel van Boeing. Binnen nu en twee maanden zullen waarschijnlijk overleggen volgen waarin het verdere verloop van het project uitgestippeld wordt. Zo hopen beide partijen de levering van de V-25B, inmiddels al een meerjarig project, niet verdere vertraging op te laten lopen. Voor de overheid is het belangrijk een vervanger te krijgen voor de V-25A’s, de huidige Air Force One-toestellen die inmiddels 32 jaar in gebruik zijn. Daarnaast heeft Boeing belang bij een snelle afwikkeling omdat zij alle kosten draagt voor vertraging. Dit is destijds door voormalig president Donald Trump bedongen bij het afsluiten van het contract met een vaste prijs van $3,9 miljard dollar.

VC-25B

Logischerwijs zijn uit veiligheidsoverwegingen weinig details bekend over de toestellen. Sommige belangrijke en minder gevoelige aspecten van de VC-25B zijn echter wel openbaar. De toestellen zijn gebaseerd op de Boeing 747-8, de laatste variant van de 747. Normaliter worden ze volledig op bestelling gebouwd maar uit kostenoverwegingen gemaakt door Trump, koos Boeing ervoor bestaande toestellen om te bouwen. Dit zou zo’n miljard dollar aan besparingen opleveren. Ook bemoeide Trump zich persoonlijk met de livery van de nieuwe vliegtuigen. Er zal afgeweken worden van het bekende babyblauwe kleurenschema. Een meer klassiek rood-wit-blauw komt hiervoor in de plaats. Ook is bekend dat de aandrijving van de nieuwe machines zal gebeuren door vier GEnx-2B motoren die tonnen minder CO2 uitstoten.