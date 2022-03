Kaag: KLM gaat zelf over bedrijfsmodel

Minister van Financiën Sigrid Kaag benadrukt in een brief aan de Tweede Kamer dat KLM zelf gaat over haar bedrijfsmodel en strategie.

Ruim een maand geleden ontstond veel ophef over de rol die staatsagent Jeroen Kremers, die moet toezien op de implementatie van de afspreken in het steunpakket, speelt ten aanzien van KLM. In januari bracht Kremers een rapport uit waarin hij onder meer stelt dat het bedrijf 400 miljoen euro extra moet gaan bezuinigen. Vanwege de ‘veranderende kijk op de luchtvaart in verband met klimaatveranderingen’ zou de maatschappij bovendien haar bedrijfsmodel moeten veranderen. De uitspraken kwamen Kremers op veel kritiek te staan. “Dat gaat lijken op een planeconomie in Sovjet-stijl. We weten uit de geschiedenis dat bedrijven die door overheid en politiek worden geleid zelden succesvol zijn”, stelde Unievoorman Reinier Castelein destijds.

"Een Nederland zonder luchtvaartsector is als een zwaan zonder vleugels" #JA21 staat pal achter Schiphol & KLM. De enorme economische belangen (tienduizenden banen) gaan boven stikstof en CO2. JA21 komt met eigen plan hoe de sterke luchtvaartsector voor Nederland behouden blijft. pic.twitter.com/7WOwRK4ijr February 24, 2022

Bedrijfsmodel

Minister van Financiën Sigrid Kaag leek in eerste instantie mee te gaan met de conclusies in het rapport door in de Tweede Kamer te stellen dat KLM haar bedrijfsmodel als gevolg van ‘de maatschappelijke kijk op klimaatverandering’ mogelijk aan moet passen. In twee brieven, beide in reactie op Kamervragen van JA21-politicus Derk Jan Eppink, neemt Kaag nu echter iets meer afstand en licht ze de positie van het kabinet ten aanzien van de luchtvaartmaatschappij toe.

“De vormgeving van het bedrijfsmodel en de strategie is aan KLM zelf, waarbij van KLM mag worden verwacht dat zij steeds haar bedrijfsmodel toetst aan de actuele omstandigheden en (nieuwe) economische, maatschappelijke en milieu- en klimaatverwachtingen”, aldus de minister, die aangeeft geen nieuw bedrijfsmodel te hebben voorgesteld. “Adequate verbondenheid van Nederland met belangrijke bestemmingen in Europa en de rest van de wereld is een publiek belang. Die sterke hubfunctie wil het kabinet behouden, waarbij er tegelijkertijd aandacht moet zijn voor het verminderen van de negatieve effecten van luchtvaart op mens, milieu en natuur.” Daarbij is voor KLM een ‘essentiële’ rol weggelegd: “KLM levert met haar intercontinentale bestemmingennetwerk de grootste bijdrage aan de hubfunctie op Schiphol.”

Positie binnen Air France-KLM

In reactie op de andere Kamervragen over de positie van KLM binnen de holding Air France-KLM plaatst de minister zichzelf eveneens op afstand van de bedrijfsvoering. “KLM is tezamen met Air France onderdeel van de holding Air France-KLM (AFKL). Binnen deze holding opereert KLM op veel terreinen autonoom. Het is primair aan de raad van bestuur van KLM om deze positie en haar profiel binnen de holding te bespreken en, in samenspraak met de holding, vorm te geven. De ceo van AFKL, de heer Ben Smith, heeft in dit kader bij de presentatie van de jaarcijfers over 2021 aangegeven dat de gehele onderneming profiteert van de hubfunctie van Schiphol en dat ook in de toekomst wil blijven doen.

Wat de regering betreft ligt de toekomst van de maatschappij dan ook binnen het concern: “Het kabinet is van mening dat het publieke belang het beste geborgd blijft door KLM onderdeel te laten blijven van de holding AFKL.” Het kabinet verwacht niet dat de stappen op het gebied van verduurzaming, die het van KLM als ‘koploper’ verlangt, de autonome positie van het bedrijf binnen Air France-KLM zal schaden. “Ook AFKL heeft ambities op het gebied van duurzaamheid en de Franse staat hecht hier ook veel waarde aan.”