Nederlandse luchtvaartmaatschappijen willen einde aan mondkapjesplicht

Na SAS en Jet2 willen ook KLM en Transavia af van de mondkapjesplicht aan boord van hun toestellen.

Verzoek KLM en Transavia

De twee Nederlandse maatschappijen hebben het ministerie van Volksgezondheid verzocht een eind te maken aan de nog steeds van kracht zijnde mondkapjesplicht in vliegtuigen. Hun punt is dat het voor veel verwarring zorgt bij passagiers dat het gezichtsmasker nog steeds verplicht is bij het vliegen terwijl het moeten dragen ervan in Nederland zo goed als overal verleden tijd is. Als uitzondering gelden het openbaar vervoer, luchthavens en vliegtuigen. Op Schiphol betekent dit dat het mondneusmasker gedragen dient te worden vanaf de beveiligingscontrole. Bij aankomst mag men het afdoen buiten de bagagehal.

Problemen met agressieve reizigers

Een woordvoerder van Transavia meldt tegenover NH Nieuws dat de maatschappij bang is voor agressie tegen cabinepersoneel omdat de maatregel niet meer begrepen wordt. Sinds de invoering van de mondkapjesplicht hebben zich ook al talloze voorbeelden van razernij voorgedaan. Het ging dan vaak om mensen die het dragen van een mondkapje weigerden en agressief werden zodra zij hierop werden aangesproken door cabinepersoneel of medereizigers.

Geen plicht maar advies

KLM en Transavia zijn met het ministerie in gesprek over de maatregel. Het doel is afschaffing van de mondkapjesplicht. Transavia hoopt dat deze kan worden omgezet in een advies, in lijn met de Europese luchtvaartautoriteit EASA. Dit zou erin resulteren dat men zelf hierin de keuzevrijheid heeft. In de praktijk zullen de meeste mensen waarschijnlijk niet langer een mondneuskapje dragen. Het cabinepersoneel hoeft hen hierop niet langer aan te spreken, waardoor de agressie aan boord drastisch zal verminderen.

Volgens het ministerie en minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn & Sport) zal het besluit tot afschaffing van de betreffende mondkapjesplicht dan wel het voortzetten ervan, genomen worden na het OMT-advies en het zogenaamde weegmoment. Dat is volgende week dinsdag.