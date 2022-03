Schiphol: handelwijze overheid inzake Lelystad Airport ‘absurd’

De opening van Lelystad Airport, al jaren een verhit punt van discussie tussen verschillende politieke partijen, bestuursniveaus en actiegroepen, loopt naar alle waarschijnlijkheid verdere vertraging op. Minister Van der Wal (VVD, Stikstof & Natuur) geeft geen natuurvergunning af aan Lelystad Airport omdat de stikstofberekeningen onjuist zouden zijn.

Het RIVM en de Commissie MER hebben de stikstofberekeningen gecontroleerd en gaven aan dat de berekeningen inderdaad niet op de juiste wijze zijn uitgevoerd. De berekeningen van de luchthaven gingen uit van een hoge temperatuur van de uitstoot van landende en stijgende vliegtuigen. Hierbij stijgen de emissies op en verspreiden ze zich waardoor er sprake is van minder geconcentreerde uitstoot. Ook zijn er afwijkingen geconstateerd in de gegevens over de verkeerstoename op het wegennet rondom de luchthaven. De door Lelystad Airport berekende hoeveelheid stikstof viel hierdoor zo laag uit dat er zelfs geen natuurvergunning hoefde te worden aangevraagd. Een enkele melding van de uitstoot zou volstaan.

Geen gelopen race

Lelystad Airport hoopt, ondanks deze tegenslag, een natuurvergunning te kunnen krijgen. Dit net als circa 3600 andere bedrijven die een zogeheten melding deden in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Al deze PAS-meldingen worden door het departement van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gecontroleerd waarna ze wel of niet worden toegekend. Van toekenning kan op dit moment dus geen sprake zijn. Dit betekent echter niet dat de opening van de baan is, aldus de minister.

Reactie Schiphol

Schiphol geeft in een reactie aan ‘zeer verbaasd’ te zijn dat er geen PAS-melding wordt toegekend. “Lelystad Airport heeft destijds bij het Programma Aanpak Stikstof (PAS) te goeder trouw een melding gedaan, op basis van de toen geldende voorschriften van de Rijksoverheid. Het is absurd dat de overheid Lelystad Airport op een lijst met collectief te legaliseren meldingen zet en vervolgens de regels aanpast.” De luchthaven zegt ‘in lijn met het regeerakkoord’ te blijven werken aan een ‘vergunbare situatie en de openstelling van Lelystad Airport’.

Het besluit is een forse tegenslag voor Lelystad Airport en Schiphol. Beide hebben nog geen natuurvergunning en Schiphol zou, met het oog op gedwongen krimp, Lelystad als overloopluchthaven goed kunnen gebruiken. In 2015 kwam er een akkoord om de vakantievluchten van Schiphol naar Lelystad Airport te verplaatsen. Het vliegveld is inmiddels vrijwel klaar om in gebruik genomen te worden. Onder meer de landingsbaan is verlengd. Daarnaast kwam er een terminal aan de noordkant van de luchthaven. Sinds 2016 werd de opening verschillende keren uitgesteld. Ook het doel om in het vierde kwartaal van 2021 de deuren te openen, is niet gehaald.