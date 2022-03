‘Sluiten MAA kost provincie veel meer dan gedacht’

Het sluiten van Maastricht Aachen Airport zou de provincie Limburg minimaal 326,5 miljoen euro kunnen kosten, in plaats van de 150 miljoen euro waar eerder vanuit werd gegaan.

Het bedrag van 326,5 miljoen euro volgt uit een kostenberekening die Samco, Maas en GAM, drie onderhoudsbedrijven rondom de luchthaven, hebben laten uitvoeren. De bedrijven lieten de kosten doorrekenen voor een eventuele schadeclaim die ingediend zou worden, mocht de provincie later dit jaar besluiten de luchthaven te sluiten. Ingeval van zo’n sluiting bedragen de verhuiskosten van de drie bedrijven iets meer dan 150 miljoen euro. Daarnaast loopt het saneren van het luchthaventerrein ook aardig in de kosten: dit zou in ieder geval 176 miljoen euro kosten, maar dat kan oplopen tot wel 440 miljoen euro.

In de eerdere kostenrapportage waarvan de provincie uitging werd uitgegaan van slechts 52 miljoen euro verhuiskosten en 46 tot 91 miljoen euro aan saneringskosten. Volgens de bedrijven is het onbegrijpelijk dat sluiting van Maastricht Aachen Airport op basis van deze schatting, die volgens hen verricht is ‘op de achterkant van een bierviltje’, vooralsnog als beste optie uit de bus is gekomen.