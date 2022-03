Conflict over A-pier Schiphol gaat verder

De ruzie tussen Schiphol en Ballast Nedam-TAV is nog niet ten einde. De partijen gingen vorig jaar uit elkaar nadat de samenwerking niet succesvol bleek.

Het bouwbedrijf hield zich bezig met de bouw van de A-pier. Die liep echter forse vertraging op. De bedoeling was dat de nieuwe pier in 2019 gereed zou zijn. Echter, bijna vier jaar later is die nog steeds niet helemaal af. De buitenkant is weliswaar klaar, maar er rest nog altijd het nodige werk. Tevens namen de kosten toe. Werd er in 2019 nog uitgegaan van 400 miljoen euro, inmiddels is de rekening verdubbeld. Oorzaken daarvan zijn ontwerp- en berekeningsfouten. Er werden externe partijen, zoals Arcadis en HasKoning DHV, aangetrokken om het project alsnog in goede banen te leiden.

Claims Schiphol en Ballast Nedam-TAV

Hoewel de twee partijen al uit elkaar zijn, is het conflict dus nog niet ten einde. De Telegraaf meldt dat Schiphol en Ballast Nedam-TAV claims heen en weer sturen. Het bouwbedrijf kwam met een claim van 115 miljoen euro. Reden daarvoor is het uitlopen van de werkzaamheden. Ook diende Ballast Nedam-TAV een claim in wegens meerwerk. De krant schrijft dat Schiphol daar weinig over loslaat.

De bouw van de A-pier liep forse vertraging op en bracht veel kosten met zich mee © architectenbureau cepezed

Schiphol laat het er niet bijzitten. De vertraging bij en de extra kosten voor de bouw van de A-pier, vormen voor de luchthaven voldoende aanleiding tot het indienen van een claim van 104 miljoen euro. Ondanks dat de band tussen de twee partijen al sinds 2020 onder druk staat, geeft de luchthaven in haar jaarverslag aan dat alles in een ‘goede sfeer’ afgehandeld wordt.

Tijdens de coronacrisis kreeg Schiphol het al zwaar te verduren doordat maatschappijen er een stuk minder op vlogen. Veel van de gebruikelijke inkomsten werden misgelopen, vandaar dat het besluit volgde de havengelden met 37 procent te verhogen. Schiphol-topman Dick Benschop attendeert er tevens op dat een extra hoge bijmengverplichting voor alternatieve brandstoffen ertoe leidt dat er in 2030 22 procent minder verre vluchten vanaf de luchthaven uitgevoerd worden. Het vliegveld snakt naar inkomsten.