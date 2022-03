Eerste straffen feestende influencers in vliegtuig uitgedeeld

Eind vorig jaar vierde een groep Canadese influencers feest aan boord van een privévliegtuig op weg naar Cancun. Dat zorgde voor veel ophef. Inmiddels zijn de eerste boetes uitgedeeld.

De kritiek ontstond toen video’s op sociale media opdoken waarin de influencers de coronaregels in het vliegtuig aan de laars lapten. Te zien was hoe 154 passagiers tijdens de Sunwing-vlucht dansten, sprongen en hun mondneuskapjes niet op de juiste manier droegen. In die tijd ging het niet goed met het aantal coronabesmettingen in Canada. Drie dagen voor de vlucht lagen 1.830 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 480 op de intensive care. De Canadese president Justin Trudeau uitte na het zien van de beelden zijn ongenoegen. Hij noemde het ‘een klap in het gezicht’ van de mensen die zich wel aan de coronamaatregelen hielden.

Here it comes.

6 people were fined for the "flying party" on board a Sunswing Airlines Dec.30, 2021. About 150 influencers and reality show stars had a wild party, drinking, smoking, dancing and bodysurfing, on a charted plane from Montreal to Cancun.

More people will be fined. pic.twitter.com/6kG1wRcrsG March 9, 2022

Eerste influencers ontvangen boete

De ‘feestvlucht’ blijft niet zonder gevolgen. “Sinds 4 januari 2022 voert Transport Canada een onderzoek uit om te bepalen of tijdens die vlucht de Aeronautics Act (wetgeving burgerluchtvaart Canada, red.), voorschriften of eisen met betrekking tot de veiligheid en beveiliging van de luchtvaart werden overtreden. Indien wordt vastgesteld dat de voorschriften niet zijn nageleefd, zal Transport Canada ervoor zorgen dat alle passende handhavingsmaatregelen worden genomen”, aldus minister van Transport Canada Omar Alghabra in een verklaring.

De eerste straffen zijn inmiddels uitgedeeld. Zes van de 154 inzittenden ontvangen een boete tot vijfduizend euro. Reden daarvoor is dat ze niet gevaccineerd waren. Sinds oktober 2021 verplichtte Canada vaccinatie in de trein en het vliegtuig. “Bepaalde gedragingen die in verband met de vlucht van 30 december 2021 zijn gemeld, zijn onaanvaardbaar en worden niet getolereerd.” Het onderzoek is nog steeds gaande en de verwachting is dat er meer boetes volgen.

Organisator laat van zich horen

St-Pierre, een van de influencers, geeft in een gesprek met Global News aan dat zij zich verontschuldigt voor haar daden. Ze wist dat ze geen ‘speciale toestemming had om te feesten’. Terwijl St-Pierre aangeeft dat ze fout zat, wil organisator James William Awad van niets weten. Sterker nog, hij klaagt Sunwing Airlines aan, omdat de maatschappij de 154 influencers in Cancun “in de steek liet zonder te weten of ze zich nog een hotelovernachting konden veroorloven, zonder te weten of ze zich de volgende dag eten konden veroorloven, zonder enige optie om terug te keren naar Canada.” Met dat laatste doelt hij op het feit dat veel Canadese maatschappijen, waaronder Air Transat, toegang tot een terugvlucht naar Canada weigerden. “Op dit moment werken we aan juridische stappen tegen Sunwing”, kondigt Awad aan.