Europese militaire oefening afgelast vanwege oorlog in Oekraïne

De militaire oefening EART (European Air Refuelling Training) is vanwege operationele redenen afgelast. Deze internationale tankeroefening zou eind maart beginnen op de Duitse vliegbasis Wunstorf. Het EATC (European Air Transport Command) dat de oefening organiseert, heeft dit bekend gemaakt op zijn website.

Omdat onvoldoende tankvliegtuigen beschikbaar zijn om deel te nemen aan de oefening, is besloten EART af te gelasten. Dit liet een woordvoerder van EATC weten aan Up in the Sky. Op dit moment zijn de Europese tanktoestellen hard nodig om de NAVO-vliegtuigen te ondersteunen die in Oost-Europa actief zijn. Zo heeft Nederland extra F-16’s en F-35’s beschikbaar gesteld voor de bewaking van het Oost-Europese luchtruim. De toestellen voeren deze missies uit vanaf hun thuisbases (Volkel en Leeuwarden). Door in de lucht bij te tanken, kunnen de gevechtsvliegtuigen gedurende langere tijd in de lucht blijven.

De EART oefening laat bemanningen van Europese tankertoestellen samen oefenen en ervaringen uitwisselen. De afgelopen jaren werd deze oefening een paar keer op de vliegbasis Eindhoven gehouden. De laatste keer was dit in 2019.