KLM vraagt ontheffing aan

KLM vliegt momenteel niet meer op een aantal bestemmingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Hierdoor kan niet voldaan worden aan de Europese slotregels.

Drie weken geleden besloot KLM door de oorlogsdreiging niet meer op Kiev (Oekraïne) te vliegen. Toen Rusland eenmaal Oekraïne binnenviel, cancelde de maatschappij eveneens vluchten naar Russische bestemmingen: KLM zou (tijdelijk) niet langer naar Moskou en Sint-Petersburg vliegen. Tevens sloot Rusland als reactie op Europese sancties het luchtruim voor 36 landen, waaronder Nederland. Daardoor verdwenen opnieuw (tijdelijk) een aantal bestemmingen uit het netwerk van KLM. Dat het aantal slots enige tijd verdwijnt, kan negatieve invloed uitoefenen op de naleving van de Europese slotregels.

Ondanks dat vliegt KLM nog wel op een aantal Aziatische bestemmingen, alleen moet de luchtvaartmaatschappij nu omvliegen. Dat brengt extra kosten met zich mee. “Het luchtruim is een enorme inkomstenbron en een strategisch wapen voor Rusland. Het scheelt in brandstof- en crewkosten nogal wat als je om Rusland heen moet vliegen”, zegt voormalig hoogleraar luchtrecht Pablo Mendes de Leon in gesprek met de Telegraaf. Eerder gaf KLM dat die nog niet doorberekend worden in de ticketprijzen.

Dit weekend vloog KLM weer naar Seoul, weliswaar met een omweg © Bram Steeman, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

KLM vliegt niet op alle bestemmingen

Volgens de Europese regels moesten luchtvaartmaatschappijen voor de uitbraak van het coronavirus in een seizoen op 80 procent van de bestemmingen vliegen. Op die manier kan een maatschappij een slot niet verliezen aan een concurrent. Eind januari vorig jaar verminderde dat zelfs naar 50 procent, omdat de beperkingen door het coronavirus het reizen bemoeilijkte. In juni 2020 bleek dat het luchtverkeer 74 procent lager lag dan in diezelfde periode een jaar eerder.

Doordat KLM als gevolg van de oorlog in Oekraïne noodgedwongen niet meer op een aantal bestemmingen kan vliegen, vraagt de maatschappij een ontheffing aan. “In het geval van de bestemmingen in Rusland en Oekraïne is er sprake van overmacht en hebben wij de aanvraag bij de slotcoördinator neergelegd. Als deze ingewilligd wordt, is het eigenlijk alsof je op de betreffende bestemmingen bent blijven vliegen. We zien het antwoord met vertrouwen tegemoet”, aldus een woordvoerder van KLM.